Los secretos mejores guardados de Netflix: cómo surgió y más

Desde que comenzaron a desarrollarse las aplicaciones de servicios de streaming, Netflix es de las más destacadas. A pesar que las opciones son variadas, la gran N roja continúa siendo la número uno del mercado.

Más allá de esto, no se trata de una empresa 100% transparente y hasta muchas personas no han terminado de conocer su desarrollo por completo. Asimismo, su historia en sí no es muy conocida, como algunos detalles en particular que nunca salieron a la luz.

Algunos de los detalles conocidos son la gran cantidad de producciones propias que tiene, como también que ha ganado un Globo de oro con una de ellas. Sin embargo, aunque la consumas mucho, seguramente quedarás sorprendido con estos datos random sobre la famosa plataforma.

Curiosidades sobre Netflix

La concepción de Netflix surgió cuando Reed Hastings (CEO y cofundador de Netflix) fue sancionado con una multa de 40 dólares por demorarse en devolver la película Apolo 13 en Blockbuster. Esta experiencia desagradable lo llevó a reflexionar sobre encontrar un enfoque alternativo para disfrutar del cine . No obstante, es seguro afirmar que nunca anticiparon la magnitud que alcanzaría en la actualidad.

Netflix se estableció en 1997 como una empresa de arriendo de DVD, aunque no fue sino hasta 1998 que efectuaron su primer alquiler. Sin embargo, buscaron ampliar la experiencia mediante la introducción de un esquema de suscripción. No fue sino hasta 2007 que la app incursionó en la oferta de contenido en línea.

Estas cifras hablan por sí solas y demuestran claramente la influencia significativa de Netflix en nuestra sociedad actual. Según el informe del Global Internet Phenomena Report, los vídeos representan el 57.69% de todo el ancho de banda a nivel global. Resulta impresionante que Netflix solo consuma el 15% del ancho de banda total de Internet en todo el mundo.

De acuerdo con la plataforma, más del 50% de los usuarios que ven series en pareja las adelantan antes que la otra persona. Esto implica que si ambos están viendo “Sex Education”, por ejemplo, uno avanzará algunos episodios por delante de su pareja. Resulta llamativo que este porcentaje sea del 46%, aunque para algunas personas esto podría considerarse como una traición, dependiendo de la dinámica de la relación y la actitud de cada individuo hacia el tema.

Netflix - Imagen ilustrativa / Web