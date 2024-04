A 10 años de la muerte de García Márquez: el tráiler y todo lo que se sabe de la serie de Netflix “Cien Años de Soledad”

El 17 de abril de 2014, el periodista y escritor colombiano Gabriel García Márquez dejaba de ser una persona de carne y hueso para convertirse en un mito (aunque ya había alcanzado este status vida también). Como si fuera el protagonista de uno de sus tantos relatos del “realismo mágico” -género al que prácticamente él mismo dio vida y continuidad-, el nacido en Aracata, dentro del departamento colombiano de Magdalena, dejó el plano terrenal a los 87 años en la Ciudad de México. Pero, desde entonces, se convirtió en una leyenda de esas que se estudian en todas las clases de literatura, también de periodismo.

A 10 años del salto a la inmortalidad -o al mundo del “realismo mágico”- de García Márquez, ganador del Premio Nobel de la Literatura en 1982, las expectativas (disímiles, según a quien se le pregunte) están puestas en el inminente estreno de la serie de Netflix “Cien Años de Soledad”, inspirada en el best seller homónimo del colombiano publicado en 1967.

Y, tal y como habían anunciado, al cumplirse este miércoles los 10 años de la muerte de García Márquez se presentó oficialmente el primer tráiler de la serie, así como también se confirmó a parte del elenco de la producción que, se espera, vea la luz “en algún momento de 2024″.

La producción audiovisual cuenta con el visto bueno de los herederos de “Gabo”, aunque muchos lectores y puristas de García Márquez discrepan con la idea de que el propio escritor estuviese de acuerdo con la conversión a serie audiovisual de una de las obras cúspides de la literatura latinoamericana. De hecho, el propio autor se mostró en contra siempre ante una posible adaptación a la pantalla.

TRAILER DE “CIEN AÑOS DE SOLEDAD”, LA SERIE DE NETFLIX BASADO EN EL CLÁSICO DE GARCÍA MÁRQUEZ

Si bien Netflix anunció en octubre de 2022 que estaba trabajando en la adaptación como serie de la novela de Gabriel García Márquez “Cien Años de Soledad”, desde un primer momento se dijo que los principales detalles de esta producción se confirmarían el día en que se cumplieran 10 años de la muerte de “Gabo”.

Y ese día llegó, hoy, miércoles 17 de abril de 2024, día en que se cumple la primera década del fallecimiento de García Márquez, quien había sido diagnosticado de cáncer linfático y falleció en la Ciudad de México. Su llegada a México, inicialmente, se dio en la década de 1980, cuando en Colombia se lo acusó de financiar a un grupo guerrillero y debió solicitar asilo en la Ciudad de México. Desde entonces, tenía una casa en este sitio.

Durante las primeras horas de este miércoles 17 de abril de 2024, Netflix presentó las primeras imágenes de la serie “Cien Años de Soledad”, que relata la atrapante historia de la familia Buendía, con todos sus componentes que permiten viajar permanentemente entre lo real y lo fantástico, mezclando los componentes de tal manera que los límites se cruzan y confunden constantemente.

“Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo”, es una de las grandes citas de García Márquez en su joya de la literatura universal. Y es la frase elegida por Netflix para anunciar la serie audiovisual “Cien Años de Soledad”.

Con esta cita, en la voz de Aureliano Babilonia, comienza el adelanto de casi 90 segundos de la serie de Netflix. Y se lo ve a este personaje repasando e intentando descifrar el atrapante diario del alquimista Melquiades, otro de los inolvidables personajes de “Cien Años de Soledad”.

Ni bien Aureliano Babilonia completa la lectura de esta cita en su voz (en off), la imagen se traslada al momento en que Aureliano Buendía se encuentra frente al pelotón, y que es justamente el momento en que el coronel recuerda ese momento en que su padre lo llevó a conocer el hielo.

Sin más palabras ni citas de la obra literaria, el resto del tráiler presenta otras imágenes atrapantes del éxodo de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, intentando huir de la tradición familiar y en búsqueda de la felicidad.

EL ELENCO DE “CIEN AÑOS DE SOLEDAD” EN NETFLIX

Laura Mora y Alex García López son los directores de la adaptación como serie de “Cien Años de Soledad” en Netflix. Y el desafío es mayúsculo, ya que no solo supone la adaptación audiovisual de una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana y universal, sino que -además- va en contra del deseo del propio García Márquez.

“Al casarse en contra de la voluntad de sus padres, los primos José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán dejan atrás su pueblo y emprenden un largo viaje en busca de un nuevo hogar. Acompañados por amigos y aventureros, su periplo culmina con la fundación de un utópico pueblo a las orillas de un río de piedras prehistóricas que bautizan Macondo. Varias generaciones de la estirpe de los Buendía marcarán el devenir de este pueblo mítico, atormentadas por la locura, los amores imposibles, una guerra sangrienta y absurda, y el miedo a una terrible maldición que las condena, sin esperanza alguna, a cien años de soledad”, resume la sinopsis oficial de “Cien Años de Soledad” en Netflix.

En total, “Cien Años de Soledad” en Netflix contará con 16 episodios y el elenco principal está conformado por:

- Claudio Cataño (Coronel Aureliano Buendía adulto).

- Jerónimo Barón (Aureliano Buendía niño).

- Marco González (Jose Arcadio Buendía).

- Leonardo Soto (José Arcadio hijo).

- Susana Morales (Úrsula Iguarán).

- Ella Becerra (Petronila).

- Carlos Suárez (Aureliano Iguarán).

- Moreno Borja (Melquiades).

- Santiago Vásquez (Aureliano Buendía adolescente).

Si bien ya se confirmó el elenco principal y se publicó el primer tráiler, la fecha de estreno sigue siendo una incógnita. Aunque se mantiene la premisa de “en algún momento del 2024″

POR QUÉ GARCÍA MÁRQUEZ NO QUERÍA QUE “CIEN AÑOS DE SOLEDAD” TUVIERA SU SERIE O PELÍCULA

Antes de su estreno, y ya desde el anuncio, la serie de “Cien Años de Soledad” de Netflix dio que hablar y causó polémica. Y es que, más allá de que los herederos de García Márquez aprobaron la producción, antes de morir el propio “Gabo” rechazó cualquier posible adaptación de su novela a la pantalla y en formato audiovisual.

Gabriel García Márquez escritor colombiano y ganador del premio Nobel de Literatura

“La razón por la cual no quiero que ‘Cien Años de Soledad’ se haga en cine es porque la novela, a diferencia del cine, deja al lector un margen para la creación que le permite imaginarse a los personajes, a los ambientes y a las situaciones como ellos creen que es”, destacó alguna vez Gabriel García Márquez. “En cine, eso no se puede. Porque en cine la cara es la cara que tú estés viendo, la imagen es de tal manera impositiva que tú no tienes escapatoria, no te deja la mínima posibilidad de creación”, continuó el colombiano.

“Prefiero que mis lectores sigan imaginándose mis personajes como sus tíos y mis amigos, y no que queden totalmente condicionados a lo que vieron en pantalla”, concluyó.

