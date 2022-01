Resumen veraniego de la semana: el romance de Vicuña, los dichos de Érica Rivas y más

“Dardo” y “Coqui” responden desde Mar del Plata

El escándalo por la salida de Érica Rivas de una comedia teatral que nunca se concretó por la pandemia tiene sus últimos ecos en las playas marplatenses. Quien fuera María Elena Fuseneco en “Casados con hijos” había ratificado días antes que ella quería estar en la producción pero que “ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista”, planteó Érica en el ciclo de entrevistas Caja Negra. “Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo. Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. Me dio mucho dolor”, dijo sobre la recordada “filtración”.

Marcelo de Bellis (Dardo Fuseneco) y Darío Lopilato (Coqui Argento) están en Mar del Plata presentando “Vamos a contar mentiras”, razón por la que accedieron a una nota. Pero el movilero fue al nudo de la discordia, preguntándoles sobre los últimos dichos de Rivas, a lo que Bellis -su marido en la ficción- respondió tajante: “Ehh, ehh, bueno, es mucho. Me parece mucho. Ya estamos, ya está el tema. Y además, Casados no es un proyecto, ni siquiera hoy. Así que estaríamos hablando sobre el pasado, sobre lo que dijo uno, sobre lo que dijo otro...”.

Los actores prefirieron no opinar demasiado y consideraron que "Casados con hijos" es parte del pasado. (Captura de pantalla).

“Hay cosas que uno no puede manejar”, intervino Lopilato. “Y eso es lo que pasa en esta situación: yo no la puedo manejar, Marce no la puede manejar. Ya van decisiones más allá: decisiones personales, decisiones de producción, decisiones de lo que sea... Pero te llaman para la Selección y ese partido lo querés jugar. Eso es lo que me pasa con ‘Casados con hijos’. Hay que recordarlo como algo hermoso que pasó”, admitió sobre la sitcom, que sigue emitiéndose con éxito. “A todos nos cuesta soltar ‘Casados con hijos’. De hecho, Darío y yo nos propusimos volver a trabajar juntos porque no pudimos hacer ‘Casados’. Y nos queremos, nos admiramos mutuamente como profesionales y para nosotros es un placer estar juntos”, remató “Dardo”.

Amor en Punta del Este

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin ya no ocultan su romance y son los tortolitos de la costa uruguaya. De 32 años y licenciada en marketing, Sulichin entró en la vida del actor hace poco tiempo, cuando la conoció en el bautismo de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán.

El pasado 15 de enero, Vicuña y Sulichin pasearon por la playa para luego encontrarse a tomar algo con el exfutbolista Juan Pablo Sorín. Más tarde, la pareja fue hasta la posada Tamarindo, en José Ignacio, donde paró él, y “ya no volvieron a salir”, detallaron en la revista ¡Hola!.

Primera foto "oficial" del noviazgo.

Antes de que terminara “LAM”, Yanina Latorre dio su veredicto: “¡Es potra, bomba, diosa!”, dijo al aire. “Tiene su vida, es tranquila, tiene una familia hermosa, es buena gente, labura. Por eso estoy contenta. Aplaudo a Vicuña, una chica como la gente. No es del medio, no quiere ser famosa, no le interesa la plata, su padre es banquero, imagínense...”, concluyó.

Pampita, al parecer, aprueba la relación y todo marcha viento en popa.

Las más vistas

La Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET) dio a conocer el miércoles el ranking de las obras más vistas en la semana del 10 al 16 de enero.

“Una semana nada más” sigue siendo la más taquillera en Mar del Plata, pese al desembarco de dos pesos pesados como Martín Bossi y Fátima Flórez. Protagonizada por Nicolás Vázquez, Gimena Accardi y Benjamín Rojas, reaviva el éxito que ya tuvieron en calle Corrientes. Las entradas van de los $2000 a los $2800. Le sigue, por supuesto, el crack del humor con “Martín Bossi - Comedy Tour”, compendio de canciones, monólogos, anécdotas y actualidad. Los precios van de $1900 a $2500. En tercer lugar está “Fátima es camaleonica”, con su sesión de imitaciones increíbles, que cuentan con el respaldo del mago Emanuel. Entradas de $750 a $2800.

"Una semana nada más", el taquillazo de Mar del Plata.

En Carlos Paz el panorama no ha cambiado mucho: “Stravaganza 10 años”, un show aniversario comandado por Flavio Mendoza, mantiene firme su lugar gracias a su despliegue visual y de artistas, con entradas que van de los $1350 a los $4000.

“Una noche en el hotel” escaló al segundo puesto gracias a su gran elenco, que integran Pedro Alfonso, Agustín “Cachete” Sierra, Georgina Barbarossa, Pachu Peña y más. Tantos artistas en escena le jugó una mala pasada y sufrieron suspensiones debido al contagios de coronavirus. Entradas desde $1800 a $2500.

El Oficial Gordillo ocupó el tercer puesto, pese a haber hecho solo dos funciones esa semana: el Teatro Luxor le permitió cosechar más espectadores, que disfrutaron de su humor y pagaron entre $850 y $2800.

Nico Vázquez da la cara

Pero no todo es color de rosas para “Una semana nada más”. El pasado miércoles el público se sorprendió para mal, cuando la función fue suspendida una vez comenzada y Vázquez, también productor, salió al escenario a aclarar los tantos.

Paró todo y brindó explicaciones a sala llena, en el teatro Radio City, cuando el público comenzó a aplaudir y a gritar que no se entendían los diálogos, según contó Ángel de Brito en sus redes. “Hubo un problema con el sonido. A los 30 minutos la gente que estaba en el pullman empezó a aplaudir y gritar porque no se entendían los diálogos. Nico frenó la función. A los 15 min aproximadamente salió a decir que se sentía muy avergonzado, que nunca en la vida le había pasado algo así”, relató.

Gimena Accardi después amplió en sus stories de Instagram: resulta que se había roto una caja de sonido y el problema no se podía solucionar de forma inmediata, por lo que se pidió disculpas y se dio la opción de devolver las entradas o canjearlas para otro día. Aun así, el percance no baja a la obra de la cima.