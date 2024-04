Coty Romero era el plan B de la producción de Gran Hermano: quién era la dueña del Golden Ticket

Luego de que Agostina Spinelli abandonara la casa de Gran Hermano por decisión propia, la producción del programa tuvo que buscar a una reemplazante, que se terminó postergando semana tras semana por los ingresos masivos y las negativas de una exjugadora para reingresar. Finalmente fue Coty Romero la elegida.

El ingreso de Coti a la casa de Gran Hermano como una jugadora más luego de que Spinelli abandonara el reality por decisión propia, causó mucho revuelo y sorprendió a más de uno, dado que ese nombre no figuraba en los papeles.

Coty Romero fue el plan B de la producción, que deseaba a otra ex jugadora.

Con todo lo que ha generado la ex Bailando 2023, quedó evidenciado que ingresar, de forma permanente a una competidora tan reciente, fue un error. Sin embargo, aseguran que ella no era la primera opción de la producción del programa y que fue elegida luego de varios rechazos.

Según precisó Juan Etchegoyen en Mitre Live, Coty no era la verdadera destinaria del Golden Ticket. “¿Saben en quién habría pensado la producción en su momento?, introdujo el periodista antes de dar el nombre de la opción que quería – y quiere- la producción.

“Pensaron en Marianela Mirra - campeona de GH 2007- , me decían que fue tentada para ingresar y no quiso, es ahí donde se confirma lo de Coty”, reveló Etchegoyen, afirmando que “este contacto entre la producción y Marianela será desmentido, pero es lo que me cuentan desde adentro”.

Además, dio detalles sobre las condiciones que puso la correntina para entrar a la casa. “En primera instancia, me decían que la idea era que ingrese para un congelados y ella rechazó esto, puso la condición de ingresar para tener chances de ganar el juego y convertirse en una participante más y les dijo que iba a ir contra Furia, idea que gustó mucho”, señaló.

Finalmente, aclaró que Coty Romero tiene un beneficio económico que otros jugadores no. “Los chicos de esta nueva edición cobran 300 mil pesos por semana y el contrato de Constanza es más alto, cobraría unos 500 mil por semana”, agregó Etchegoyen.