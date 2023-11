La noche de furia de Charlotte Caniggia: atacó a Coty Romero y dejó frases memorables contra Juana Viale

La pista del Bailando sigue siendo una arena de batallas épicas. Ahora, con la nueva modalidad en la que todos los participantes se nominan entre sí, se tiran munición pesada y Charlotte Caniggia es experta en eso.

Primero la atendió a Coty Romero, la ex Gran Hermano, por “bardera”. Charlotte votó para que la correntina quede nominada, justificando su voto en que no quiere más enemigos en el Bailando, porque no la soporta y que la correntina es mala mujer.

“¿Por qué no la quiere?” le preguntó Marcelo Tinelli a la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis. “Porque es bardera y me mandó al frente”, respondió Charlotte, haciendo alusión a la confesión que le hizo sobre Zaira Nara y que la ex GH contó al aire.

Ni lerda ni perezosa, Coty agarró el micrófono y le preguntó a la hermana de Alex Caniggia: “¿Soy competencia?”. “Para nada mi amor, no me llegas ni a los talones”, disparó Charlotte. Acusación va, acusación viene, Charlotte terminó diciéndole a Coty que estaba muy “subida al pony”, a lo que la correntina respondió: “Soy una reina, me puedo subir a donde quiera”. Con esa frase dio por terminada la batalla, ante el griterío del público.

Pero después siguió con Juana Viale. Hace una semana, la mediática protagonizó un escándalo cuando se bajó de la mesa de la nieta de Mirtha Legrand, y su mánager maltrató a las productoras que trabajan en el equipo de Nacho Viale. El día del programa, Juana le dedicó unas palabras a Charlotte y cerró el tema diciendo “qué se puede esperar del burro, más que una patada”.

Cuando Tinelli le sacó el tema a Charlotte, ella respondió que ya le había contestado, intentando cerrar el tema, pero el conductor fue por más y quiso saber qué le había respondido, y acá es cuando Charlotte nos deja una frase memorable para la posteridad.

Según la hija de la Nannis, Charlotte le dijo a Juana que nunca iba a ser como la abuela y que tenía “menos onda que flequillo de coreano”. La ocurrencia hizo tentar a todos en el estudio, mientras Tinelli se tapaba la cara con una carpeta.

