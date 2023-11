Coti Romero hundió a Julieta Poggio al exponerla con Marcos Ginocchio

Coti Romero contó en el Bailando 2023 que con Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano, se besaron en una fiesta. Con sus declaraciones, la influencer desató un escándalo en el que terminaron varios de sus excompañeros de reality involucrados, en ellos Julieta Poggio, Nacho Castañares, La Tora y su ex, Alexis “El Conejo”.

La cámara de LAM fue en busca de la palabra de Coti, luego de que Marcos desmintió públicamente haberla besado. Una vez más, la joven aseguró que entre ellos pasó algo y dio detalles en los que Julieta Poggio quedó involucrada.

Por otra parte, se refirió a los rumores de que también había besado a Nacho y dejó en claro que entre ellos nada pasó. Incluso, reafirmó que tiene una amitad muy fuerte con La Tora, a quien jamás traicionaría.

“Lo de Marcos fue entre nosotros dos. Igual vi mucha gente que decia: ‘Ay, qué mentirosa, mentirosa, mentirosa...’. Pero hace un montón que la gente de mi entorno ya lo sabía. Tengo las pruebas, los mensajes, pero no los voy a mostrar”

“Tengo los mensajes, las pruebas de cuando me dijeron: ‘Vení al after’, la dirección, todo. Cuando nos besamos, como que nos separó el amigo de él, Marcos Pérez. Él nos separó del beso, nos dijo: ‘Che, chicos...’, literal, así”, recordó Coti.

La correntina confesó que empezó terapia por cuestiones de salud mental.

“Yo digo: ‘¿Tanto problema por un beso? Ni que fuera que maté a alguien. Yo sé que fue real y él lo sabe, también. Después, lo que pase alrededor o lo que digan los otros, ya está”, señaló.

“Cuando nos separa el amigo, yo me quedé como a un costado y después me fui para adentro, porque me sentía incómoda. Estábamos en el balcón, pero igual había una ventana de vidrio. O sea, que los que estaban adentro vieron todo”, explicó.

Coti Romero contó que recibió un mensaje de Julieta Poggio y dejó en evidencia que con Marcos Ginocchio tuvieron un romance

Fue en ese momento que contó que a las pocas horas del beso con Marcos, recibió un mensaje de Julieta Poggio, quien se habría enterado de todo. “Ella me mandó mensajes, ese día, preguntándome si era cierto. Y yo le conté todo como fue. Y me contestó: ‘Gracias Co, posta’. Fue una charla de mujer a mujer. Le dije la verdad, ¿para qué le iba a mentir? Primero me escribió por WhatsApp, pero eliminó los mensajes”, reveló.

“Después me escribió por Instagram. Me dolió en un momento porque dije: ‘Che, si ellos tenían algo, me siento mal’. Yo no sabía nada si había algo, ni ella me lo dijo tampoco. En ese momento no lo habían blanqueado, tampoco ahora. Tampoco igual es que tengo una relación con ella, pero le conté la verdad”, subrayó.

Finalmente, recapacitó sobre por qué Marcos negó lo que pasó entre ellos: “Capaz lo necesitan con otro perfil y, de repente, sale esto. Por eso le pedí disculpas, por si le hizo algún daño en el trabajo o algo. Sentí que capaz había una molestia por ese lado”.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio en los Premios Martín Fierro 2023. (Gentileza Telefe)

