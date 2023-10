Juana Viale explotó contra una famosa porque la dejó plantada en una grabación: de quién se trata

El próximo domingo, Juana Viale vuelve a estar frente a las cámaras de televisión para llevar a cabo los clásicos almuerzos. Sin lugar a dudas, lo más llamativo de este programa son los invitados, pero esta vez fue noticia por una figura que se bajó a último momento.

La celebridad que se negó a formar parte de la mesaza de Viale fue Charlotte Caniggia y causó la indignación y puro enojo de la conductora de televisión. Esto está íntimamente relacionado con el escándalo que protagonizó con Zaira Nara, quien estaba al mando del streaming del Bailando 2023.

Quien pudo obtener detalles acerca del malestar de Juana Viale fue el periodista Guido Zaffora. Éste contó lo que sabe en Intrusos y dejó a todos perplejos con los pormenores de la grabación del programa que se llevó a cabo durante el mediodía de este viernes.

“Es un quilombo el programa. Ahora se está grabando y lo primero que hace Juana Viale cuando ingresa, además de mostrar el look, es destrozar a Charlotte Caniggia”, comenzó. Y luego continuó diciendo: “Hubo enojo por parte de Juana y Nacho (Viale) porque Charlotte era una de las invitadas y se baja anoche del programa, hoy se grababa”.

Estando frente a la grabación, Zaffora pudo detallar que: “Entró Juana, muestra el look, y lo primero que se dice es ‘qué se puede esperar de un burro más que una patada’, en referencia a Charlotte. Y después de esa frase hace un gesto desagradable con la mano a la cámara”.

Luego terminó concluyendo: “Después se encarga del representante, Fabián Esperón, y lo acusa de maltratar a su producción. Le dijo ‘irrespetuoso’ a Esperón y ‘falta de códigos’ a Charlotte”.

La dolorosa confesión de Charlotte Caniggia sobre cómo sigue el vínculo con sus padres: “yo los suelto, ya está”

Hace varios días, y después de las declaraciones que Charlotte Caniggia hizo sobre su familia, Marcelo Tinelli quiso saber cómo seguía el vínculo y si había hablado con Claudio Paul o Mariana Nannis. “Con mi mamá no hablé pero supongo que ya se va a acercar. Con mi papá sí hablé, pero me habló medio mal”, reveló la joven.

Charlotte Caniggia habló sobre la relación con sus padres. (Captura América)

“¿No quedaste bien con tus viejos a pesar de hablar?”, consultó el conductor. “No, cada uno tiene que sanar en el momento justo y ellos quizás tienen problemas y no pueden resolverlos, entonces tienen ira, enojo y tienen esos sentimientos que no pueden llevar a que estén bien con sus hijos”, reveló la figura del Bailando.

