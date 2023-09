Así lucía Charlotte Caniggia años antes de pasar por el quirófano

Charlotte Caniggia sorprendió a todos sus seguidores con una serie de encantadoras fotografías retro que datan de muchos años antes de someterse a procedimientos quirúrgicos.

En estas imágenes, Charlotte acompañó la publicación con el título “Chilhood (en español: infancia)”, lo que generó una avalancha de mensajes y comentarios cariñosos por parte de sus seguidores.

Charlotte Caniggia en su niñez

Frases como “Sigues siendo la misma dulce”, “Qué ternura”, “Hermosa”, “Linda, linda”, “Estás igual de preciosa que siempre”, “Esos ojitos pícaros”, “Bonita” y “Bella y delicada” inundaron la sección de comentarios de sus fotos retro, destacando la nostalgia y la admiración por su apariencia y personalidad a lo largo de los años.

Estas imágenes muestran una faceta diferente de Charlotte Caniggia, una que va más allá de los escándalos mediáticos y los rumores de relaciones amorosas.

Mientras la joven celebridad continúa siendo el centro de atención de los medios y las redes sociales, estas fotografías revelan una parte más tierna y nostálgica de su vida, recordando su infancia antes de su transformación mediática.

Charlotte Caniggia en su niñez

A pesar de la atención constante que recibe, Charlotte Caniggia demuestra que conserva su encanto y autenticidad a lo largo del tiempo, ganándose el cariño y el apoyo de sus seguidores.

Charlotte Caniggia contó cómo llamaría a su futura hija

La semana pasada, en el Bailando 2023, cuando se tocó el tema de la maternidad, Charlotte se mostró reticente: “Por ahora yo paso de la maternidad, por ahora no. No me veo por ahora”. Aunque no tiene planes inmediatos de ser madre, la pregunta inevitable surgió: ¿Cómo le gustaría llamar a su futura hija?

En un momento de complicidad, Charlotte le reveló a Marcelo Tinelli el nombre que tenía en mente. Aunque esperaba que se mantuviera en secreto, Tinelli no pudo resistirlo y lo compartió con todos: “Britney”, exclamó el conductor entre risas.

