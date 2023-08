Charlotte Caniggia esquivó la censura de Instagram con dos emojis en sus partes íntimas

En su más reciente publicación en Instagram, Charlotte Caniggia dejó a sus seguidores sin aliento al compartir una imagen que definitivamente no pasó desapercibida.

En la instantánea, la reconocida personalidad de los medios aparece sentada en una banqueta, mirando directamente a la cámara con una confianza palpable.

El elemento central de la imagen es un llamativo body rosa, caracterizado por su diseño ultra tajeado y cavado, que revela audazmente las curvas esculturales de Charlotte.

Charlotte Caniggia

Sin embargo, lo que capturó la atención de muchos fue la forma ingeniosa en que cubrió los detalles frontales con un emoji de fuego, añadiendo un toque de misterio y coquetería a la imagen.

Esta publicación de Charlotte Caniggia que combinó estilo, sensualidad y un toque de provocación, fue en adelanto de lo que comparte en su perfil de DivasPlay, la app para adultos y dejando a sus seguidores ansiosos por más.

La vida de Charlotte Caniggia sigue siendo un reflejo de su personalidad única y su capacidad para generar controversia y atracción.

Charlotte Caniggia reveló intimidades del difícil vínculo con sus padres

Charlotte Caniggia continúa haciendo gala de su notoria franqueza al hablar de su relación con sus padres, Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

En una revelación que no dejó indiferente a nadie, la joven compartió detalles sobre su vínculo actual con ellos, o más bien, la falta de él: “No tengo ningún tipo de relación con ninguno de los dos. Cuando se separaron, me dieron la espalda ambos. Solo me hablaban para buscarme pelea o me hablan mal”, expresó de manera contundente.

En su estilo característico, Charlotte no escatimó en palabras al agregar: “Así que no me hablo con ninguno de los dos. Ya no me importa, pero sí lo pasé muy mal y estuve muy triste con esa situación”.

Su sinceridad y frontalidad son cualidades que han resonado fuertemente con su público y la han convertido en un referente de autenticidad en los medios de comunicación.

La última sesión de Charlotte Caniggia.

El look escotado de Charlotte Caniggia.

La última sesión de Charlotte Caniggia.

