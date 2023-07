La bienvenida de Charlotte Caniggia a Venezia, la hija de su hermano Alex

Alexander Caniggia y Melody Luz fueron papás de su primera hija este sábado. La noticia del nacimiento de la bebé fue compartida por la pareja a través de sus redes sociales, donde expresaron su emoción y aseguraron que fue “el día más feliz” de sus vidas.

La llegada de Venezia también emocionó a toda la familia Caniggia, y quien no pudo contener su alegría fue Charlotte Caniggia, la tía de la recién nacida. A través de su perfil de Instagram, Charlotte escribió: “No puedo creerlo, esto es un sueño para mí. Los amo”. La emoción de la hermana de Alex fue evidente en sus palabras y quedó plasmada en la historia que le dedicó a su sobrina.

Nación la hija de Alex Caniggia - Instagram

La imagen que compartió Melody Luz en sus redes sociales mostraba a la pareja desde el quirófano, sosteniendo con amor a la pequeña Venezia. Junto a la tierna foto, Melody expresó su felicidad por la llegada de su hija y agradeció a todos por el apoyo y los buenos deseos.

Hace unos meses Charlotte ya había manifestado su emoción por el embarazo de Melody Luz a principios de este año. En enero, la mediática compartió su alegría por convertirse en tía y afirmó que estaba segura de que sería “la mejor tía del mundo”. Además, Charlotte elogió a Alex y a Melody, asegurando que serían “los mejores papás del mundo”.

Nación la hija de Alex Caniggia - Instagram

Por otro lado, Claudio Paul Caniggia, padre de Alex, no hizo ninguna demostración pública por el nacimiento de su nieta. Previamente, en una entrevista con Socios del espectáculo (eltrece), Alex había dejado en claro que no mantenía relación con su padre y que no esperaba que eso cambiara en el futuro.

ALEX Y MELODY PRESENTARON A SU HIJA EN LAS REDES

“Nachito, sos un capo. Gracias por hacer nacer a mi hermosa hija emperatriz”, escribió el hijo del exjugador en sus historias de Instagram. Luego compartió otra foto junto a su pareja y el médico expresando toda su felicidad por un día que nunca olvidará: “El día más feliz de mi vida”.

“Venezia Caniggia Stocchetti 15.07.23. Fruto de este amor tan real e incomparable, viniste a afianzar nuestra unión, te vamos a cuidar y amar para siempre. Gracias Nacho y a tu equipo por todo lo brindado, por tanto respeto. Ya le van a poder conocer su hermosa carita, gracias por todo el amor y apoyo que nos mandan” escribió Melody en una publicación de Instagram.

Foto: Instagram.

