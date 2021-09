Palito Ortega reapareció en televisión con su hija, Julieta Ortega, y emocionó al cantar sus clásicos con Jey Mammón

Palito Ortega reapareció en televisión de la mano de su hija Julieta Ortega, a quien acompañó a Los Mammones (América), el programa de Jey Mammón. El artista se sumó a cantar hacia el final del ciclo e interpretó algunos de sus clásicos como “La felicidad”.

La invitada del día al living de Jey Mammón fue Julieta, pero la artista confesó que su padre quiso acompañarla porque quería conocer al conductor y, además, es un programa que Palito mira todas las noches, por lo que le hacía ilusión ir.

Y, como es costumbre en el exitoso ciclo de América, hacia el final los invitados -sean o no cantantes- se suman a cantar diferentes temas con Jey para cerrar el programa. Y, para sorpresa de muchos, Palito se acopló a Julieta y a Jey a cantar y lo hizo con su guitarra.

El cantante y compositor de 80 años emocionó al interpretar algunos de sus temas que son parte de la historia argentina. Y se lo vio feliz de poder compartir este momento televisivo con su hija después de tantos años.

Antes del emotivo momento familiar, Jey le recordó un momento de la pandemia en el que juzgaron duramente a la familia. Fue precisamente cuando ella compartió que Palito les envió asado a cada uno de sus hijos, ya que no podían juntarse por la cuarentena estricta.

“No toquemos ese tema que durante dos semanas, no sé por qué, me putearon tanto por Twitter”, dijo dolida por los comentarios que recibió porque el artista tenía dinero para pagar el asado y el taxi que llevaba las viandas a sus hijos.

“No quiero entrar en el tema, pero decían que cómo iba a tener para el asado y para el taxi, una cosa así”, comentó y continuó: “Hacía el asado y nos mandaba a cada hijo y a Ana María Piccio, mi madrina”.

“Todo bien, pero mi papá trabajó bastante, le ha ido bien en la vida, ha compuesto un par de éxitos, así que suponemos que tenía para comprar la carne y pagar los taxis”, dijo irónica y cerró el tema.