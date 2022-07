Palito Ortega fue a “La voz Argentina” y estallaron las redes por las expresiones de su cara

Las audiciones a ciegas ya terminaron y los participantes de “La Voz Argentina” comenzaron a enfrentarse en las batallas. En esta instancia, cada miembro del jurado tiene la opción de llevar a un artista y que aconseje a su equipo. Ricardo Montaner decidió llevar a Palito Ortega y su presencia en el programa llenó de memes las redes sociales.

Al parecer, la actitud de Palito en el programa llevó a que varios hagan comentarios en sus redes como: “Palito ortega me hace acordar a mi todas las mañanas en el trabajo”, “Palito Ortega dijo ‘Bueno, voy a ir a la voz pero de muy mala gana’”, “Palito Ortega en La Voz representa un día mío de mal humor” y “Palito Ortega es yo cuando me dan opiniones que no pedí”.

Los memes de Palito Ortega en Twitter (Captura de pantalla)

Además, algunos usaron la imagen de Marcela Tinayre junto a la frase “voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas”. Sumado a otros personajes con cara de poco entusiasmo.

No se sabe si por la edición del programa se dio la coincidencia de que Palito Ortega siempre apareciera malhumorado, pero para los televidentes el artista se mostró muy serio durante los ensayos de los concursantes, que se enfrentarán y competirán para seguir en el reality.

Si embargo, a pesar de las malas caras, el músico les brindó una serie de consejos a todos los participantes del programa que supieron apreciar.