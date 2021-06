Así es la paradisíaca casa de campo en la que Julieta Prandi y Emanuel Ortega pasan sus románticos días

Enfrentada judicialmente con su ex pareja y padre de sus hijos, Julieta Prandi encontró el amor en los brazos del cantante Emanuel Ortega. Con él vive sus días más románticos y se muestran unidos en una casa de campo propiedad de la familia Ortega y que alberga una amplia historia en el seno de ese clan.

La chacra queda en Luján, a unos 70 kilómetros de Capital Federal y cuenta con algunos privilegios llamativos como una capilla propia, un estudio de grabación y un gran predio al aire libre. En medio de las hojas otoñales, la pareja de famosos vive sus días más románticos allí y comparte algunos de esos momentos en sus redes sociales.

“Cada día es una oportunidad que tenemos, quien te diga lo contrario también se la pierde. Yo soy agradecida porque sé lo que es no darse cuenta”, expresó Prandi junto a una significativa postal, en la que está sentada debajo de un gran árbol.

La casa principal de la familia Ortega Instagram

Dentro del predio hay una enorme casa que Palito Ortega diseñó y construyó, alrededor de enormes árboles y plantas de todo tipo que decoran la chacra. Además, el terreno cuenta con una piscina y con una capilla, que fue testigo del bautismo de varios de los integrantes de esa familia y que en 2002 vio a Julieta Ortega e Iván Noble contraer matrimonio. Allí también pasó sus días el músico Charly García en un momento trascendental de su vida, cuando afrontó su recuperación a las adicciones.

Por su parte, el cantante también comparte algunas instantáneas junto a su novia: “Desparramas alegría, ruido necesario (porque hay del otro), generosidad y mucha pasión... en todo! Que nunca se apague eso”, expresó Emanuel. En estos extensos dominios también hay caballos deportivos, que son criados para el polo. Al lado de las cercas se ha podido ver a la modelo compartiendo en Instagram un “insuperable atardecer”.

Con estas postales, la pareja forja una relación solida, luego de algunos conflictos del pasado en los que la conductora denunció a su ex pareja por incumplimiento de la cuota alimentaria. Además, Julieta hace poco reveló que fue tentada para participar en la tercera parte del reality gastronómico “Masterchef Celebrity”: “Ya me lo ofrecieron, quizás en algún momento me convencen, no lo sé. Me pone nerviosa la exposición y el tiempo. Yo cocino, pero así muy caserito. No sé si para las grandes ligas y esas son las grandes ligas. Pero Telefe es mi casa, siempre que me llaman dudo. Vamos a ver”, expreso Prandi, dejando la puerta abierta.