Julieta Prandi se quedó muda por la angustia de la batalla legal con su ex marido

Desde 2019 que Julieta Prandi decidió ponerle punto final al infierno que estaba viviendo con su ahora ex pareja, Claudio Contardi. A finales de ese año fue que la modelo reveló al mundo la tormentosa relación , llena de abusos físicos y verbales, de la que había estado presa durante años. Hoy, se enfrenta legalmente con el padre de sus dos, y espera la resolución de la Justicia.

La situación se volvió extrema para ella cuando no solo quedó ella involucrada, sino sus dos hijos. Una tarde en la que a su ex marido le tocaba cuidar a sus hijos, decidió dejarlos solos en la puerta de su casa, sin siquiera tener la seguridad de que alguien los iría a cuidar. Tras ese día, Mateo y Rocco le pidieron a su mamá no volver a quedarse con su papá.

Fue cuando Julieta se endureció totalmente respecto a su pelea legal con su ex. Pero tanto machaque le ha ido afectando poco a poco, no solo emocionalmente, sino parece que también en lo físico. Recientemente reveló ala revista Paparazzi que hubo un tiempo en donde incluso se quedó sin voz.

“Falté a la radio unos días porque me quedé muda... Ya recuperé la voz y me reincorporé pero no es nada agradable estar en esta espera y en esta angustia esperando a que realmente la Justicia se despierte, mire lo que tiene que mirar y haga su trabajo... Nada más”, explicó sobre un evento que afectó directamente su trabajo, con el que mantiene a sus dos hijos.

Julieta Prandi, una mamá con garra

Julieta ya ha demostrado que daría todo por proteger a sus hijos, por eso se mantiene firme respecto a los pedidos que ha hecho para poder quedarse con sus dos pequeños.

Mateo y Rocco son su mayor orgullo.

En un posteo del año pasado, la modelo les escribió unas palabras expresando el mundo que son para ellas: “Mi orgullo. Mi creación. Mi milagro. Mateo y Rocco: Gracias por hacerme crecer cada día. Por darme la fuerza para llegar a este hermoso presente. Y gracias, sobretodo, por haberme elegido. No son sólo mi ADN, son mi mejor versión y lo mejor que hice jamás”, dicen las orgullosas palabras de Julieta.