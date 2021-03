Julieta Prandi reveló detalles sobre la violencia que recibía de su ex: “Si no hubiese sido público mi caso, soy un número más”

La vida de Julieta Prandi no tiene paz desde que decidió separarse de Claudio Contardi, en febrero de 2019. La modelo logró firmar el divorcio en noviembre de ese año, pero aún así las situaciones de maltrato y abandono a sus hijos por parte de él no ceden.

La semana pasada su ex marido la denunció por impedimento de contacto con sus chicos y en ese contexto la también conductora decidió brindar una entrevista a Telenoche, el noticiero de ElTrece, en la que dio un testimonio detallado de la violencia que aún sigue sufriendo por parte de quien fuera su pareja.

“Estuve desamparada judicialmente con mis hijos y no me quedó otra que salir a hablar y poner un halo de luz y de protección”, comenzó relatando. “No hay una medida de suspensión de régimen, no hay una perimetral, ni siquiera mis hijos fueron escuchados y por eso recusamos al juez”, agregó la modelo, que ahora espera que le asignen un nuevo juzgado.

Así, Julieta detalló cómo se encuentran hoy Mateo y Rocco. “El mayor hoy no quiere estar con su papá, que lo abandonó hace diez días en la puerta de mi casa con mi empleada. Los dejó como dos bolsas de basura y no fue el primer hecho de abandono, yo ahí lo denuncié y no pasó nada”, explicó.

Julieta Prandi

Además, agregó: “Yo me fui en febrero de 2019, pasaron ocho o nueve meses hasta que Mateo habla. Ahí me entero que desde que yo me había ido y él había metido en mi casa a una mujer, Cinthia, que es su pareja, pero que mis hijos tenían que decirme que era la niñera. Esa mujer a su vez tiene una hija de 12 o 13 años, que dormía con mi hijo en la misma cama, y a Rocco, el más chiquito, lo metían en la cama matrimonial entre él y su novia. Cuando hablaban por teléfono no podían decirme lo que estaba sucediendo y, por supuesto, el padre digitaba lo que tenían que decir. En la casa, tenían que referirse a mí como ´la putita´”.

Una parte muy impactante del relato llegó cuando la actual pareja de Emanuel Ortega cuenta un golpe que recibió su hijo mayor por parte de su padre. “Después de que volvieron esa vez que los había abandonado, a los dos días intenté hablar con Rocco y me dijo: ´Estoy enojado porque dibujé la pared y papá me pegó en la espalda´”.

La modelo dio una entrevista estremecedora

“Es un psicópata que elige a la víctima y te vende un cuento de hadas, tratan de brindarte contención y solucionarte problemas. ‘Ah, ¿tenés que ir a trabajar? No te hagas problema, yo te hago el trámite’. Y así terminás firmando un poder para manejar tus cuentas”, explicó la modelo.

Por otro lado, en cuanto a la relación familiar, contó que su ex la alejó de sus padres, con quienes estuvo cuatro años sin hablar, y además no la dejaba ir a comer afuera con amigas. Incluso, recibió amenazas. “Me agarraba del cuello, del brazo, y me decía que si hubiese sido hombre, no me dejaría un sólo hueso sano. Llegué al punto de estar presa en mi casa”.