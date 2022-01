Día Nacional del Músico: Luis Alberto Spinetta y un día para recordarlo

El nacimiento de Luis Alberto Spinetta pone fecha, desde hace algunos años, al Día Nacional del Músico. Cada 23 de enero quienes ejercen la actividad musical, y quienes la disfrutan desde abajo del escenario, celebran por igual el oficio y el recuerdo del enorme autor de “Muchacha ojos de papel”, “Bajan” y tantos clásicos más.

Pero este año, además, esta conmemoración se entrelaza con otra fecha: el 8 de febrero próximo se cumplirán diez años exactos de la muerte de Spinetta, por lo que ya podemos empezar a presentir el aniversario de tamaña pérdida y mirar en retrospectiva cómo, después de ese día, sus canciones han seguido latiendo.

Porque sí, el Flaco sigue inspirando y su obra se sigue consumiendo de forma voraz en todo el mundo. Algunos lo samplean, como Eminem, pero la mayoría elige escucharlo una y otra vez, por ejemplo, en Youtube, donde más de 64.8 millones de visualizaciones sumaron sus videos el último año.

“En YouTube, algunas de las consultas en aumento relacionadas a Spinetta en Argentina incluyen ‘Cementerio Club’, ‘Seguir viviendo sin tu amor’, ‘Muchacha ojos de papel’, ‘Barro tal vez’ y ‘Cerati y Spinetta’, por la canción ‘Bajan’ que interpretaron ambos cantantes en 2009″, difundió recientemente la revista digital G7.

¿Qué tanto lo escuchan los argentinos? Las cifras hablan por sí mismas, con 46 millones de reproducciones solo en el último año (y sin contar Spotify, otra plataforma popular). En Chile también tiene un caudal de fanáticos, que posicionaron a ese país como el segundo que más escucha al Flaco: 3,9 millones de visualizaciones.

El Top 5 se completa con México (2.37 millones), Colombia (2.14 millones) y Uruguay (1.65 millones).

No debiera sorprendernos que los registros audiovisuales de los megarecitales de Las Bandas Eternas, de 2009, sean el toque nostálgico de los fanáticos. Fue la gran despedida del Flaco Spinetta y la apoteosis de su carrera: una vida entera homenajeada por los más grandes, como Charly García y Gustavo Cerati. Todos en estado de gracia.

El video de “Rezo por vos”, ese himno compuesto a cuatro manos con Charly, es un hito entre los registros favoritos del Flaco: 11.3 millones de reproducciones. Y le sigue “Bajan”, cantada a dúo con Cerati: 6.03 millones de vistas, para un clásico que nos parece increíble que ya cumpla medio siglo el año que viene, cuando se celebrará el disco “Artaud” (1973) de Pescado Rabioso (para los especialistas, el mejor del rock nacional).

Tres discos que merecen ser escuchados y están en Spotify

1- Ya no mires atrás (2020)

Este álbum póstumo fue lanzado en enero de 2020, en sintonía con los 70 años de Spinetta. Los temas datan de unos archivos que Catarina descubrió en un pendrive poco después de la muerte de su papá. Canciones grabadas entre 2008 y 2009 en su estudio, La Diosa Salvaje, y que merecieron una puesta en valor muy cuidada a cargo del ingeniero de sonido Mariano López, con arte de tapa de su asiduo diseñador Alejandro Ros. Podría escucharse en una sesión doble junto a “Los amigo” (2015), su primer disco póstumo y único en el que se plasma la energía de ese proyecto musical.

2- Only love can sustain (1980)

Pasó la historia de forma injusta como el “disco negro” de Spinetta, básicamente por las condiciones en que fue hecho. Grabado en 1979 en Estados Unidos por la intermediación de Guillermo Vilas, quien quería que despegara a la escena internacional, resultó un completo fiasco para el Flaco. Se hizo con toda la artillería de la gran industria y hordas de técnicos, productores, arregladores y músicos colaboraron en él. Esto redujo bastante la capacidad del Flaco para intervenir sobre su propio material, lo que lo frustró. Es su único disco en inglés y también el único en el que él no fue productor. Al contrario de lo que se piensa, su hija Catarina aseguró que no odiaba este punto en su discografía. Sencillamente, no fue el más afortunado. Sony Music lo reeditó y lo digitalizó en 2016.

3- Estrelicia MTV Unplugged (1997)

Desde el año pasado se puede escuchar en Spotify este disco, que recoge la mayor parte de las canciones interpretadas en la sesión que hizo para el mítico ciclo, en 1997. El encuentro tuvo como formación base a Spinetta y los Socios del Desierto, trío que formaba él junto a Daniel Wirtz (batería) y Marcelo Torres (bajo acústico). Otros instrumentistas se sumaron en diferentes puntos del recorrido de acuerdo a las necesidades del sonido spinettiano, quizás el más sofisticado de nuestro rock.

En la tevé

Atentos al marco de cuidado especial en este momento de la pandemia del covid-19, el Instituto Nacional de la Música (Inamu), músicos y músicas de todo el país realizarán “Los sueños se construyen”, programa especial de dos horas y media en la Televisión Pública. Una emisión histórica para reflexionar sobre las condiciones en las que se desarrolla la actividad musical y celebrar el día hablando de la importancia de la música en la vida. Tendrá lugar hoy desde las 16.

Con una conducción colectiva y federal a cargo de Charo Bogarín (desde Córdoba), Yamila Cafrune (Buenos Aires), Miguel Cantilo (desde España), Mariana Carrizo (Salta), Fox Colonna (Neuquén), Pablo Cordero (Córdoba), León Gieco (desde Córdoba), Anahí Mariluán (desde Bariloche), Celsa Mel Gowland (CABA), Litto Nebbia (Buenos Aires), Susana Rinaldi (Buenos Aires), Joselo Schuap (Misiones), Susy Shock (Buenos Aires) y Diego Boris (Buenos Aires), junto a la participación de referentes de la música de todas las provincias, de las organizaciones de músicos de todo el país y de artistas como Gustavo Santaolalla, Lito Vitale, Hilda Lizarazu, Rubén Rada, Hugo Fattoruso, Los Jaivas, María José Quintanilla, Diego Capusotto y Alejandra Darín, entre muchos otros. También, habrá un informe especial a cargo de Bernabé “Buco” Cantlón y el testimonio de la música Fátima Garro (San Juan).