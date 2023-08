Pablo Alarcón vive un terrible momento laboral: “Necesito ganar guita para vivir”

Algunos meses atrás, Pablo Alarcón emocionó a toda la Argentina luego de presentarse en el programa “PH: Podemos hablar” de Andy Kusnetzoff y contar cómo llevaba adelante su vida luego de la terrible crisis de trabajo en la pandemia por el Covid-19.

Pablo Alarcón trabaja en una plaza.

Ahora, mucho tiempo después, mantuvo diálogo con Socios del Espectáculo y confesó que vive un terrible momento laboral que lo llevó a salir a trabajar para poder vivir. Además, Adrián Palleres explicó los motivos que llevaron al actor a trabajar en una plaza.

Sobre esto dijo: “Lo concreto es que en este momento Pablo Alarcón está en una plaza trabajando a la gorra como tantos artistas. Son momentos difíciles de la Argentina y momentos difíciles para los actores en los cuales, en un medio donde casi no hay ficciones, en un medio donde sí las obras de teatro están funcionando muy bien, pero tal vez es difícil volver a insertarse en ese circuito comercial del teatro”.

Rodrigo Lussich se sumó al debate sobre el presente de Alarcón y agregó algunos detalles: “Él recauda a la gorra después de una actuación donde ofrece su arte a la gente que pasa por Plaza Francia. Muchos lo conocen, tal vez generaciones más nuevas no lo conocen, pero es algo absolutamente digno y también un reflejo de la realidad donde sobre todo actores de televisión que han tenido mucho trabajo en el pasado y hoy, como tantos, no pueden tener”.

Qué dijo Pablo Alarcón

Luego del debate realizado por conductores y panelistas del ciclo, transmitieron la entrevista que se le hizo a Alarcón en los últimos días donde expresó los detalles de su pésima realidad actual. “No tengo trabajo en este momento en el teatro y me pareció una muy buena oportunidad porque tengo tiempo y además yo no necesito trabajar a esta altura de mi vida, te confieso, no necesito trabajar. Necesito ganar guita para vivir”, expresó con mucha sinceridad.

Por otro lado, detalló que la situación está jodida para los actores como también para todos los trabajadores de diferentes rubros. “Está jodido el país. Ha llegado la miseria a un límite total. No se asombren de que yo esté trabajando la gorra. Asómbrense de lo mal que está el país”, sumó preocupado.

Más allá de esta situación, el actor se mostró agradecido a la gente que lo apoya sea donde sea que él trabaje: “La reacción de la gente es maravillosa. La verdad que me anima, el público es muy generoso”.

