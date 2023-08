Este es, según Camila Homs, el rincón favorito de su casa en Puerto Madero: ella misma lo decoró a su gusto

A poco de debutar en la pista del Bailando 2023, de la que es una de las revelaciones en muchos aspectos, Camila Homs mostró cómo es el rincón favorito de su casa en Puerto Madero.

Lista para afrontar el desafío profesional, Camila Homs expresó: “Estoy muy bien, muy contenta de estar acá” y agregó: “Se me pasaron un poco los nervios, pero cuando venía en el auto tenía maripositas en la panza, que hacía un montón que no me pasaba. Eso es una señal súper positiva”.

Cami Homs decoró su cocina, el lugar favorito de su casa.

La ex de Rodrigo de Paul posteó hace días una foto sosteniendo una espectacular torta que había cocinado y dejó al descubierto qué tipo de decoración eligió para hacer de su cocina un espacio único.

La propiedad, a la que Camila se mudó con Francesca y Bautista en enero después de su separación definitiva del futbolista es su refugio donde rehace su vida. Llena de luz, lujo y comodidades, con ventanas de piso a techo y un amplio balcón con una espléndida vista al río.

La primera característica llamativa de este enorme apartamento es la decisión de decorarlo en blanco total, una elección audaz teniendo en cuenta que Homs es madre de dos niños pequeños.

Volviendo al espacio que Cami Homs tiene como preferido dentro de la casa en Puerto Madero, se supo que ella misma eligió muebles de madera con un tinte frío en diálogo con una mesada grisácea de mármol signada por el brillo. A su vez, las paredes y los electrodomésticos son blancos, aunque se destacan algunos artefactos plateados que combinan con el mobiliario.

