No tuvo compasión: Camila Homs subió una foto besando a su nuevo novio luego de que De Paul se separara

En una reciente publicación en sus redes sociales, Camila Homs compartió un tierno momento romántico junto a su novio, José Sosa, para dejar en claro que su relación se encuentra más sólida que nunca, desmintiendo así los rumores que circulaban sobre una posible crisis de pareja entre ellos.

La modelo y futura participante del Bailando 2023, exmujer del futbolista Rodrigo De Paul, quien anunció su separación de Tini Stoessel hace poco, estuvo presente en el programa Desayuno Americano, conducido por Pamela David, donde se abordaron algunas preguntas sobre el tema.

Camila, quien comparte dos hijos con De Paul, fue cautelosa al hablar sobre la ruptura de la pareja de famosos y dejó en claro que no tiene intenciones de opinar al respecto: “No opinaba cuando estaban juntos, menos voy a opinar ahora. Vi que se separaron, no me corresponde opinar. Tampoco puedo hablar del tema. No tengo más nada para decir”.

Aunque mantuvo cierta reserva, la modelo respondió a algunas preguntas puntuales y admitió que desconocía la noticia de la separación, lo que generó cierta sorpresa en ella: “No sabía, para nada... Sí, puede ser”, respondió cuando le consultaron si le había tomado por sorpresa la noticia.

Los medios entrevistaron a la mamá de Camila Homs

En otro contexto, los medios también se acercaron a Liliana Fontán, madre de Camila Homs, para conocer su opinión sobre la separación de Tini y De Paul. La mujer atiende un local gourmet en el centro porteño y, aunque mostró cierta reticencia inicial, finalmente permitió la entrada del notero y la cámara.

Consultada sobre cómo se sentía ante la noticia de que su hija sería participante del próximo Bailando por un Sueño, Liliana expresó: “Feliz, ponele. Más o menos... Espero que la traten bien, nada más”, dejando entrever cierta cautela en sus palabras. Sin embargo, afirmó que apoyará a su hija en su decisión de participar en el programa de baile.

En cuanto a la separación de Tini y De Paul, Liliana optó por no profundizar: “Es una noticia más. Y prefiero no hablar”, declaró de manera escueta.

A pesar de la reticencia de los protagonistas y sus familiares para hablar sobre la situación, la noticia de la separación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul sigue siendo tema de interés y especulación en el ámbito mediático, demostrando el impacto que generan las relaciones sentimentales en el mundo de las celebridades.

