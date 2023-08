Así era el aspecto de Florencia Bertotti cuando tenía 18 años

Si bien el nombre de Florencia Bertotti se hizo conocido por su gran papel en Floricienta dejando una huella imborrable en la memoria de todos que vieron la tira y se enamoraron de su personaje, no fue su primera aparición en televisión.

Desde sus inicios en la pantalla chica hasta su participación en exitosas producciones, su camino artístico ha sido lleno de logros y reconocimientos que la mantienen en el corazón de sus seguidores, un mundo en donde se metió siendo muy joven.

Así lucia Florencia Bertotti cuando cumplió la mayoría de edad

Desde temprana edad, Florencia se abrió paso en la industria televisiva, dando sus primeros pasos en publicidades. Su debut actoral llegó con “Dulce Ana”, y a partir de ahí, su carrera despegó, participando en producciones como “90 60 00 Modelos” y “De Corazón”.

Su estrellato llegó en 2001/02 cuando con “Son Amores”, donde dio vida a Valeria Marquesi, personaje que catapultó a Bertotti a la fama y le valió dos premios Martín Fierro como Mejor Actriz de Comedia.

Así lucia Florencia Bertotti cuando cumplió la mayoría de edad

Ahí sí, le llegó el momento de ponerse en el traje de Floricienta. Las interpretaciones y canciones de Flor Bertotti resonaron en toda una generación, y aún hoy sus temas icónicos como “Flores amarillas” y “Mi vestido Azul” siguen siendo queridos por el público.

“Si bien me gusta el trabajo de actriz, me da vergüenza que la gente me reconozca por la calle o me pida una foto. A veces me da nostalgia no estar en la televisión, pero pienso que estoy en un recreo de la tele, dijo Florencia una vez alejada – no retirada- de la actuación.

Así lucia Florencia Bertotti cuando cumplió la mayoría de edad

Los nuevos proyectos de Florencia Bertotti

Días atrás, Florencia Bertotti anunció su regreso a los escenarios, generando gran expectación entre sus seguidores. El próximo 11 de noviembre, se presentará en Perú, donde deleitará al público con su carisma y sus inolvidables canciones.

Este evento será en el Círculo Militar Salaverry, y las entradas estarán disponibles a través de la plataforma Joinnus.

Así lucia Florencia Bertotti cuando cumplió la mayoría de edad

La confirmación de su regreso la compartió la propia artista a través de sus redes sociales, donde expresó su alegría por poder reencontrarse con sus fans en distintos países. Además de Perú, también ha confirmado su presencia en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Uruguay y República Dominicana a quienes les promete hacer vibrar una vez más.

