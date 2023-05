El remake de Floricienta: quiénes serán los nuevos actores y qué personajes se repiten

Cris Morena prepara “Margarita”, la secuela de la exitosa telenovela Floricienta, que fue protagonizada por Florencia Bertotti hace casi 20 años.

Cris Morena volvió a ilusionar a los fanáticos de Floricienta con una noticia que muchos esperaban. Laura Ubfal, contó que pronto llegará Margarita, la secuela de la telenovela que se vio por televisión entre 2004 y 2005.

Estos serian los actores de Margarita, el remake de Floricienta

En esta oportunidad, la madre de Romina Yan habría convocado a dos de las actrices que formaron parte del elenco original: Isabel Macedo y Graciela Stefani, que interpretaron a la dupla de arpías: Delfina y Malala.

Otro de los nombres conocidos por ser del equipo de Cris Morena es el de María Del Cerro, que ya trabajó en Casi Ángeles, y el de Martín Seelfed, que encarnó al papá de Mía Colucci en Rebelde Way.

La sorpresa llegó de la mano de Ángel De Brito, que deslizó como posibles figuras principales a dos ex Gran Hermano: Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, finalistas del certamen y muy relacionados amorosamente.

El campeón y la modelo aún no han dado mayor información y los fans esperan que sus papeles sean el de una pareja o bien, de dos personajes que terminan enamorándose como paso con Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro.

Margarita, comenzaría a rodarse dentro de unos meses en Uruguay. La plataforma elegida para verla sería HBO, aunque no se descarta un acuerdo con un canal de aire, para que las viejas generaciones puedan disfrutar como hace añares.

Juan Gil Navarro pidió perdón por “haber muerto”

En 2020, durante la cuarentena, el actor habló con Verónica Lozano y mostró señales de arrepentimiento por haber roto el corazón de los fans de Floricienta.

“Yo no he hablado mucho de esto en público a lo largo de los años, pero fue difícil y triste también. De alguna manera les pido mil disculpas tanto a Flor como a los que han llorado tanto. La explicación es que en ese momento yo necesitaba poder hacer otra cosa. Ahora no tanto, pero en ese momento tenía el prejuicio de pensar que quedar atado dos o tres años a algo que fuera infantil no me iba a permitir desarrollar otras cosas en otros espacios”, expresó dando las razones por las que Federico Fritzenwalden murió.

