Florencia Bertotti confesó que ella no es la que canta uno de los temas más famosos de Floricienta

Flor Bertotti es su nombre real, pero para muchos siempre será Floricienta, el personaje inolvidable para miles de jóvenes en Argentina y otro de los grandes éxitos de Cris Morena, que se suma a sus tiras como Chiquititas, Rebelde Way y Casi Ángeles. Pero si se pregunta a muchos, en realidad es la extrovertida Floricienta quien se gana el primer puesto y queda primera entre los preferidos de la gente.

Hoy en día la serie vuelve a tener éxito en su retransmisión, llegando siempre a los primeros puesto de rating. Pero en esta oportunidad, los fans cuenta con un plus irrepetible. Bertotti armó un canal de YouTube especialmente para poder hablar sobre sus reacciones al primer capítulo, pero ahora se trata de una continua revelación de secretos, anécdotas y datos de color inéditos, que ni los fans más dedicados de Floricienta podrían conocer. Cada capítulo es un espectáculo re risa.

En una de sus últimas “autoentrevistas” juntos a la serie, la actriz y cantante hizo una revelación que sorprendió a miles de argentinos. Al parecer, la famosa canción de apertura contiene un secreto que hasta ahora, nadie conocía. Este es el grito del que específicamente habló:

Su revelación: “Les quiero confesar algo. Ese grito no es mío, no lo canté yo. Lo cantó Flora Ciarlo, que le mando un beso, que es una genia. Yo lo doblaba en el teatro, pero porque me gustaba pensar que yo cantaba así, pero nunca lo canté yo. No sé si estoy derribando un mito, pero ya que estamos vamos a decir todo”. Un dardo a la memoria.

La ropa de Floricienta

Flor dio otra punzada al corazón y tuvo que revelar que el estilo de Floricienta no era su preferido. “¡Qué estilo, eh! Al principio, les tengo que confesar, que me costaba el vestuario de Flori. ¡Hay que tener agallas! Me tiraba todo encima. Yo decía: ‘¿Quién se viste así?’. ¡El calor! Tenía calzas, tul, pollera, cinturón… que nunca supimos para qué. Topcito, remera, ‘cosito’, gorro, muñequera. ¡No me faltaba nada!”. En realidad, si se ve su perfil hoy, no hay nada más alejado a Floricienta.

La actriz también contó algunas cosas sobre el famoso estilo de su personaje, copiado por muchas jóvenes en el país. “Mucha de la ropa que yo usaba en Flori era de Cris. ¡Posta! ¡De Cris!”, explicó sobre el origen de la ropa que llevaba en la tele. Agregó: “No toda, obviamente, porque ella no se vestía así pero muchas veces venía con ropa divina que ya no usaba, entonces Susana Pérez Amigo - la vestuarista- la mechaba y así armaba los cambios de Floricienta. Había un montón de ropa que era de ella”.