Construyen un teatro griego para 8.000 espectadores en Maipú

Prácticamente en el medio del pulmón verde de los maipucinos va tomando forma el teatro griego que en los próximos meses se utilizará para diversas manifestaciones artísticas y, seguramente, será el escenario de la próxima fiesta de la Vendimia departamental. Los trabajos se desarrollan a pleno en el parque Metropolitano, luego de una intensa labor sobre el terreno para generar un descenso de dos metros de profundidad. Y a nivel del suelo, el terreno se elevó un metro. De esta manera, se observa la forma definitiva del teatro en semicírculo, similar al Frank Romero Day, ubicado en terrenos del parque General San Martín.

Pero, al contrario de lo que sucede en la Capital provincial, las gradas serán más anchas, de unos tres metros. Y si bien tendrán una estructura de hormigón, serán “verdes”, de tierra y césped.

Los asientos del flamante espacio serán de césped para respetar el entorno. | Foto: Municipalidad de Maipú

Con la forma definitiva a la vista, el teatro griego ilusiona a los maipucinos y ya piensan en futuros recitales, obras de teatro y encuentros culturales al aire libre. Graciela, vecina del Metropolitano destaca: “Me parece que es un avance más para nuestro querido Maipú, más que nada porque la gente joven necesita un espacio donde pueda expresarse, donde pueda disfrutar de recitales, de obras de teatro, donde los niños tengan un lugar para disfrutar del arte al aire libre y en forma gratuita”.

“Voy seguido a caminar por allí y siempre veo las obras. Pienso que este sitio puede servir para que nuestros chicos puedan practicar, ensayar para hacer una prueba de baile, por ejemplo. De esta manera, se contará con una infraestructura al alcance de todos, especialmente para los que no pueden pagar un espacio para ensayar. Me encanta que Maipú esté progresando y que un teatro esté en medio de un parque, que es un pulmón hermoso y que hay que aprovechar”, añade ilusionada.

Un lugar para la cultura

“Siempre hay que dar un salto más a la cultura. Ya pasó con el auditorio y centro de exposiciones Marciano Cantero y hacerlo en espacios populares me parece muy positivo”, confirma Lucio Ortiz, periodista y ciudadano de Maipú.

Fabiana Arroyo es otra habitante de la zona. “Cuando he ido a caminar al parque veo los trabajos y me enteré de que iban a hacer un teatro. Me gusta la idea. No solamente es un lugar para la fiesta departamental de la Vendimia, que siempre se hace ahí, es un lugar muy lindo. Muchos maipucinos van todos los días a disfrutarlo. Me parece que está bueno para hacer distintos eventos que se pueden organizar en ese espacio público”, opina.

En el mismo sentido, Lorena Torres, otra maipucina, expresa: “Lo están haciendo justo en un lugar que la gente no ocupaba mucho y lo que hay que tener en cuenta es que se hacen muchos eventos en Maipú. Siempre viene alguien a cantar, hay un show, actividades en forma permanente. Entonces, está bueno tener un lugarcito para la gente que quiere cantar, para ofrecer un show, una obra de teatro. Creo que se va a usar un montón, me gusta la idea”.

Foto: Municipalidad de Maipú

Eduardo Mezzabotta, titular de Obras del municipio maipucino, comenta que este nuevo espacio, al igual que el auditorio Marciano Cantero, inaugurado recientemente, se sumará a los lugares destinados a la programación cultural y artística de Maipú. El más conocido es el cine teatro Imperial, que fue recuperado a fines de los ‘90.

“El teatro griego es una construcción ubicada en el corazón del parque Metropolitano Sur, el segundo pulmón verde más extenso de la provincia. Promete ser un punto de encuentro para más de 8.000 espectadores”, asegura el funcionario que hace unos días realizó una recorrida junto al intendente Matías Stevanato para observar el avance de las tareas.

De acuerdo a la memoria descriptiva de la obra, el teatro griego tiene 10.000 metros cuadrados y se destaca por su diseño respetuoso con el entorno natural. Mezzabotta explica que las gradas verdes, contenidas por tabiquería de hormigón, se integran armoniosamente al paisaje circundante.

La construcción de este recinto requirió de un movimiento de suelo de más de 18.000 metros cúbicos de tierra, lo que permitió crear un desnivel de 2 metros por debajo del nivel del suelo.

Espacio inclusivo

El escenario abarcará 25 metros de profundidad por 50 de ancho, con el objetivo de brindar un espacio acorde para la realización de diversos espectáculos y eventos culturales. El titular de Obras aclara que no contará con camarines. “Cuando desarrollamos el proyecto, evaluamos que cuando se trata de eventos pequeños, los sanitarios que se encuentran a 70 metros del teatro servirán de camarines. Y para eventos de mayor envergadura tenemos previsto montar estructuras móviles”, detalla Mezzabotta.

El ingeniero resalta que es un espacio inclusivo en cumplimiento con los estándares de accesibilidad de los espacios públicos. En este sentido, se han diseñado rampas y barandas especialmente pensadas para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad o ancianos.

La construcción del teatro requiere la utilización de 960 metros cúbicos de hormigón, material que garantizará su durabilidad y solidez a lo largo de los años. Mezzabotta asegura que los trabajos avanzan a buen ritmo y se estima que el teatro será inaugurado para la primavera. Seguramente, la próxima fiesta vendimial se realizará en el teatro griego de Maipú.

“Esa es la idea, muchas veces se hizo en el Club Deportivo Maipú, pero hace cinco ediciones venimos organizando la fiesta en el parque y todo indica que será el lugar ideal para hacerla, por el entorno y porque los maipucinos así lo han manifestado”, señala.

Mezzabotta resalta que la orientación del teatro permite contar con buena luz durante el día. Ahora están realizando la instalación de una nueva red eléctrica y también ejecutan la iluminación de las instalaciones. Explica que se ha mantenido la estructura del teatro griego, nacido en el siglo VI antes de Cristo y que se desarrollaron hasta el siglo IV. Estas edificaciones están formadas por tres partes principales: la orquesta, el estrado y la escena. La orquesta es un espacio circular o semicircular destinada al coro.

El estrado es una plataforma elevada donde se ubican los actores. La escena es un edificio que se encuentra detrás del estrado y que alberga los vestuarios, los decorados y los equipos técnicos. Los teatros griegos eran construidos en la ladera de una colina para que los espectadores pudieran tener una buena vista de la escena y los asientos estaban dispuestos en forma de semicírculo, con la orquesta en el centro.

El funcionario agrega que en Maipú se construyó en el Metropolitano, que es plano, y se creó el desnivel a partir de la profundización del terreno y elevación de un metro al nivel del suelo.

El parque Metropolitano Sur fue inaugurado hace dos décadas, en los terrenos de la estancia La Vinlandia. Estos bienes pertenecieron a Bodegas y Viñedos Giol y luego al Banco Español del Río de la Plata. Después las propiedades pasaron a la provincia y tras la privatización en 1987 durante la gestión de José Octavio Bordón, el municipio inició la transformación de la estancia La Vinlandia en el parque Metropolitano Sur, que se concretó varios años después.