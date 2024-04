Forestarán el Acceso Este en Guaymallén hasta el límite con Maipú

Más de 4.000 árboles plantarán de cada lado del Acceso Este (ruta nacional 7), a la altura de calle La Purísima, de Guaymallén, hasta kilómetro 8, al límite con Maipú. Así lo confirmó el propio intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, luego de mantener una reunión y firma de acuerdo con la Dirección Nacional de Vialidad.

Se tiene previsto comenzar los trabajos la próxima semana, una tarea que se iniciará de Oeste a Este; es decir desde calle La Purísima, a la altura del puente ferroviario que cruza el Acceso hacia el Este. “Si bien comenzaremos a fin de mes y principios de mayo, será un trabajo gradual, se avanzará en la medida que se cuente con la infraestructura necesaria. De acuerdo al programa, el verde se extenderá hasta la intersección del Acceso Este con San Francisco del Monte y Arturo González, hasta el límite departamental”, expresó Calvente.

El jefe comunal agregó que se trata de una acción dentro del plan integral de la reingeniería de esta vía principal de ingreso a la ciudad capital. En este sentido se prentende darle continuidad a la forestación existente entre el predio de la Virgen-El Cóndor (intersección con la ruta nacional 40) hasta la calle La Purísima. Pero lo más importante, es continuar también con las soluciones viales para mejorar el tránsito como se hizo en este último tramo. Como ya adelantó en su discurso anual ante los concejales guaymallinos, durante la apertura de sesiones ordinarias, el municipio pretende mejorar la conectividad norte-sur del departamento y evalúan soluciones viables en el Acceso a la altura del carril Urquiza y el eje Avellaneda-Azcuénaga.

Sobre la forestación, añadió que se trabajará en la plantación de forestales durante la temporada, es decir que no se plantarán los 4.000 forestales en una sola etapa. “Es que seguramente, ver un paisaje como el que tenemos a la altura del barrio Unimev por ejemplo, pasarán muchos años. Reitero, será un avance gradual, porque no es una tarea fácil, debemos instalar un sistema de riego para optimizar los recursos, no podemos seguir regando a manto, no es viable”, aseguró el intendente guaymallino.

Mejora integral

Dentro del convenio firmado hace unos días, con la flamante Jefa del IV distrito de la Dirección Nacional de Vialidad, la sanrafaelina Emilce Lozano, Calvente explicó que abarca la mejora integral, parquización, señalética, son una serie de obras en conjunto, el acuerdo se firmó para avanzar en esta intervención”.

El jefe comunal le comentó a Lozano que hace dos meses firmaron un acuerdo con el anteior jefe, Guillermo Amstutz, para iniciar los estudios de ingeniería vinculados a generar conectividad a la altura de calles Urquiza y Avellaneda-Azcuénaga.

Según lo informado por Calvente, hay dos alternativas de obra en análisis. La más factible es hacer rotondas a nivel del Acceso Este, a la altura de Urquiza y de Avellaneda-Azcuénaga, similares a las que se hicieron sobre el Acceso Norte en Las Heras.

La otra posibilidad es “peraltar”, ese decir elevar la calzada del Acceso y que Urquiza y Avellaneda-Azcuénaga pasen por debajo, un esquema similar al del cruce de Arenales, Estrada o Dorrego. El costo resultaría muy elevado para las arcas municipales, casi 15 millones de dólares, por lo que el Calvente pretende tener el proyecto listo y, si el dinero aparece en algún momento, poder avanzar en la construcción de esta obra estratégica.

El proyecto a desarrollar es para la refuncionalización integral del Acceso, por lo que se incluye también el mejoramiento de las colectoras, con cordón, cuneta y banquina. Se destacó que se busca un impacto urbano que solucione definitivamente la congestión del tránsito en el cruce de Arenales, que vincule la parte sur y la parte Norte en Avellaneda y en Urquiza y al tiempo de garantizar un Acceso Este seguro, bien señalizado, iluminado y con velocidad controlada.

Los estudios abarcan desde la geología del suelo, los aspectos ambientales y paisajísticos, entre otros elementos que se usan en los cálculos estructurales y el proyecto ejecutivo necesario para empezar los trabajos.

Calvente, agregó: “este peralte que se proyecta desde Tirasso hacia el Oeste, es para que que el cruce de Urquiza pase por debajo del Acceso. También será necesario agregar una tercer trocha en este tramo”. Es que a la altura del Shopping se produce un “cuello de botella” porque el Acceso (circulación Oeste-Este) pasa a ser más angosto. “Por este motivo se necesita extender una tercer trocha, ya que es el punto de mayor siniestralidad”.

Este plan integral contempla ordenar el sentido de circulación de las colectoras del Acceso. “Las colectoras de las autopistas siempre deben funcionar en el mismo sentido de ciruclación, pero hoy están mezclados los sentidos; se deben reubicar las paradas de colectivos. Además, en las colectoras se deben incluir ciclovías”, confió Calvente.

Habilitaron San Martín y Rondeau para el tránsito liviano

El municipio de la Ciudad de Mendoza informó que el cruce de San Martín y Rondeau, que había quedado vedado al tránsito, se habilitó solo para vehículos y rodados menores.

En cuanto al transporte público, ha sido desviado por calle 9 de Julio al sur. La semana pasada se hizo el corte total de tránsito en San Martín y Rondeau debido a los trabajos de reconstrucción de redes y ductos que Aysam lleva a cabo en San Juan y Rondeau.

El municipio informó que actualmente, las calles cortadas de forma total son: San Juan, de Morón a Julián Barraquero. San Juan, entre José V. Zapata y Rondeau. Cortes de media calzada: cruce de San Juan y Rondeau– San Juan, de Catamarca a Lavalle (lateral oeste, veredas). San Juan, de Entre Ríos a Córdoba (lateral oeste, veredas). Morón, de San Juan a Costanera (leve restricción en cruce).