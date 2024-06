El Gobierno promulgó la adenda de los U$S 1.023 millones y espera la firma de Milei

El Gobierno Provincial promulgó este jueves la ratificación de la adenda de los U$S 1.023 millones, firmada entre el gobernador Alfredo Cornejo y ministros del gobierno del presidente Javier Milei, que permitirá a Mendoza ampliar el objeto de utilización del dinero, y poder destinarlos a obras de infraestructura.

La norma fue publicada en la ley 9549 con las firmas de la vicegobernadora Hebe Casado y la del presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, y consta de un solo artículo importante, que es el que ratifica el decreto 833 del 9 de mayo.

El mismo habla de la aprobación de la “Adenda al Acuerdo suscripto entre el Estado Nacional y la Provincia de Mendoza con fecha 19 de junio de 2019 para la ejecución de la Obra ‘Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento’, celebrado entre el señor Ministro del Interior de la Nación, Dr. Guillermo Alberto FRANCOS, el señor Ministro de Economía de la Nación, Lic. Luis Andrés CAPUTO, por una parte; y el señor Gobernador de la Provincia de Mendoza, Lic. Alfredo Víctor CORNEJO, por la otra parte, suscripta el día 25 de abril de 2024”.

Lo que resta ahora, es que Milei firme un decreto “ratificando la firma de los ministros nacionales Guillermo Francos (Jefe de Gabinete) y Luis Caputo (Economía) por el lado nacional”, dijeron desde el Poder Ejecutivo.

Hasta la fecha, Mendoza recibió U$S 1.016 millones, y restan las dos últimas cuotas del cronograma de amortizaciones, que comenzó el 28 de octubre del 2019: una de U$S 7 millones el 28 de julio; y la última de U$S 350.479 el 28 de octubre, finalizando los 5 años de pago. Si bien no hay fechas, el Gobierno aguarda arrancar “lo antes posible” en la elección de las obras y utilización de los fondos.

Más de U$S 1.000 millones para obras

La medida, que fue aprobada por ambas cámaras, establece una adenda del acuerdo con el Gobierno Nacional que permitirá ampliar el destino de los U$S 1.023 millones que pertenecen a Mendoza; y que estaban circunscriptos al levantamiento de la fallida obra Portezuelo del Viento y/u otras obras hidroeléctricas.

“Esta modificación clave significa que podrán financiarse distintas obras de infraestructura que impulsen el desarrollo provincial, priorizando aquellas que mejoren la disponibilidad y la eficiencia en el manejo de recursos críticos, como lo son el agua y la energía”, dijo Cornejo el 1 de mayo.

HISTORIA DE UNA DEMANDA

En 1998, Mendoza interpuso una demanda ante la Nación por resarcimiento por los perjuicios del decreto de prórroga de la Promoción Industrial. Todo desembocó en un acuerdo extrajudicial, que fue reconocido en un Acta Acuerdo celebrado en 2006 entre Julio Cobos y Néstor Kirchner, para la construcción de la obra Portezuelo del Viento.

El 16 de enero de 2018, el entonces presidente Mauricio Macri dictó un laudo a favor de Mendoza, ordenando cancelar la deuda con la provincia mediante la emisión de letras intransferibles por un valor nominal de U$S 1.023.362.922, ratificado por la Ley N° 9170.

Con la queja de La Pampa por los estudios de Impacto Ambiental de Portezuelo del Viento, hubo un laudo contrario por parte del expresidente Alberto Fernández.

Ya en la gestión Milei, Mendoza y el gobierno nacional acordaron ampliar el objeto del Acuerdo para incluir otras obras de infraestructura necesarias para el desarrollo provincial. Esta adenda, celebrada en abril de 2024, permitió la liberación de fondos originalmente destinados a la obra Portezuelo del Viento.

El decreto provincial estipula que los recursos serán aplicados exclusivamente a financiar obras de infraestructura necesarias para el desarrollo provincial y sus accesorios, prohibiendo expresamente su aplicación a gastos corrientes.