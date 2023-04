MasterChef: la increíble reacción de un concursante al recibir el delantal negro

MasterChef comenzó a generar los números de audiencia que se le esperaban al ser el programa uno de Telefe y de a poco, a base de historias y fabulosos platos, logra tener frente a la pantalla a cada vez más personas.

El concurso de cocina regresó a la pantalla de Telefe tras el éxito de Gran Hermano y con la conducción de Wanda Nara, que le ha sumado su impronta al programa.

Semanas atrás, Germán Martitegui había confirmado que abandona el programa, de manera temporal. La producción se movió rápido y le encontró reemplazo.

Se trata de Dolli Irigoyen, que ya tiene experiencia en este tipo de programas ya que es una de los jurados de Bake Off. Además, participó de varios programas de Masterchef Celebrity, realizando reemplazos como este.

Con Mariategui otra vez siendo parte del tridente de jurados, la competencia entra en etapas de mayor esfuerzo y donde un paso en falso, puede costarle un delantal negro a los concursantes.

Recientemente, en la emisión del pasado miércoles, Rodolfo Vera Calderón, que estuvo al borde de la eliminación la semana pasada, protagonizó un nuevo episodio en su estadía en MasterChef.

El participante nacido en México se llevó el delantal negro y pasó directamente a la gala de eliminación. El periodista quedó muy sorprendido pero entendió lo que le toca.

Ocurre que Rodolfo Vera Caldéron no considera que lo emitido por el jurado sobre su plato no esta tan acertado. “no estaba tan mal como para ir al domingo”, exclamó.

“Me dan el delantal negro y para mí es como una broma, un chiste”, expresó el cocinero de 47 años que decidió preparar unos tacos con los ingredientes que retiró de una cinta transportadora.

Pese a que Rodolfo se llevó los mejores ingredientes, su performance no fue la mejor y recibió las observaciones de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. “Estoy haciendo mi mejor esfuerzo”, exclamó en vano.

“A mí no me hizo viajar a México esto. La masa está un poco cruda. Falta sabores y cosas para llamarlo mexicano”, dijo Martitegui, a lo que Betular agregó: “Tiene su mejor intento, pero no llega”.

Cuando finalmente la decisión del jurado fue darle el delantal que lo pone otra vez en la cuerda floja, Vera Calderón reveló su sorpresa ante los jueces. “Si es decisión de ellos, acato y está bien. Pero no me lo esperaba. Una decepción, pero es lo que hay”, sentenció.