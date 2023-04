María Sol de MasterChef se quebró al presentar su plato y emocionó al jurado: “Vivíamos a base de legumbres”

MasterChef comenzó a generar los números de audiencia que se le esperaban al ser el programa uno de Telefe y de a poco, a base de historias y fabulosos platos, logra tener frente a la pantalla a cada vez más personas.

En la última emisión, el pasado lunes, se vivieron momentos de mucho sentimentalismo, debido a que los concursantes debieron cocinar platos que los identifique con su familia y uno de los casos que emocionó fue el de María Sol.

La joven oriunda de Córdoba no pudo aguantar las lágrimas tras presentar el plato que comían con su familia durante la pandemia: un guiso de lentejas. El motivo por el cual María Sol eligió esta comida fue la situación económica de su familia. “Mis padres no podían trabajar, no había plata en casa”.

María Sol cocinó un guiso de lentejas y emocionó con su historia.

La estudiante de Ingeniería Agronómica contó que se emocionó mucho al momento de enfrentar a los tres jurados, que le dieron una devolución favorable.

“María Sol, ¿por qué elegiste este plato para representar el amor por tu familia?”, le preguntó Wanda Nara. " Es un plato que comíamos todos los días en pandemia. Vivíamos en base a legumbres porque era lo más barato que había. Y bueno era lo que más comíamos”, comenzó narrando.

Además, María Sol, de 24 años dijo que comían legumbres “también en milanesas, en hamburguesas. En todas las posibilidades habidas y por haber. Pero bueno, era lo que más le gustaba a mi mamá y a mi hermana así que por eso hice este plato que fue lo que más me conectó con ellas”.

La devolución de los jurados para María Sol

Tras probar el guiso de María Sol Ferrero, Germán Martitegui le dio su veredicto: “Bueno Sol, muy linda tu historia. Seguramente, un montón de gente se debe ver reflejada en ella. Hay sabores bastante agradables. Cuando pasamos a la galleta es otra situación. Es dura como una piedra”.

“La galleta fue olvidable. Cuando hacen cosas que no les salen pruébenlas. No agreguen porque siempre resta. Este recurso de la lenteja, de la naturaleza, de este país que es inmenso, grande, que tiene un montón de recursos lo supiste usar muy bien. Felicito a la familia que se mantuvo unida gracias a las lentejas”, exclamó Donato de Santis.