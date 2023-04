Wanda Nara mostró mucho más que el backstage de Masterchef con una foto de su parte de atrás en primer plano

Wanda Nara subió una serie de postales del backstage de Masterchef y una de las imágenes llamó la atención. Wanda decidió mostrar cómo se “cablea” con micrófono y “cucaracha”, pero lo que más sobresale es su cola.

En la imagen se puede ver el jean de Wanda Nara, su cola en todo su esplendor y las bases de sus elementos de trabajo. “Algunos son felices en Disney otros en la Playa y yo acá. ¿vos ? Donde sos feliz ??” escribió la conductora junto a la foto.

Wanda mostró más que el backstage y llamó la atención su parte de atrás en todo su esplendor

“REINA, te rezo”, “Con tu editor de photoshop!!! A mi no me hace falta pero lo recomendaría”, “Acá viendo como la critican y ni pasaporte tienen ustedes”, “Vos ya conociste el mundo viviste todo ....ahora llegaste al punto donde la sabiduría te dice que la felicidad no está en los lugares " externos” sino que provienen de donde estas hoy desde tu ser!”, “Todo para mostrar el culo... nada que ver el discurso con la foto”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

MAURO ICARDI EN MASTERCHEF Y UN PLAN PARA TODA LA FAMILIA

En su cuenta, Wanda muestra cómo su familia la acompaña en las grabaciones de Masterchef, incluso adelantó la participación de Mauro Icardi en una de las galas.

Wanda Nara adelantó la participación de Mauro Icardi en Masterchef

Desde la cuenta oficial del programa, subieron un video en el que el futbolista adelanta que los televidentes van a conocer su especialidad en carnes. Muchos especulan que podría ser este lunes, ya que en el canal de la competencia se estrena la segunda temporada de la novela “Argentina, Tierra de amor y venganza” (ATAV), en la que actúan Juan Gil Navarro, Virginia Lagos, Federico D’Elia, Andrea Rincón y un gran elenco.

Además, la conductora muestra cómo sus hijos y su marido se pasean por el set de Masterchef como si fuera su casa. Se puede ver a Mauro con su hija Isabella sobre los hombros en el almacén del programa.

Mauro y su hija Isabella en el almacén de Masterchef

Los hijos de Wanda Nara en el estudio de Masterchef

En el mismo lugar se puede ver a Benedicto y Constantino, los hijos de Wanda con Maxi López.