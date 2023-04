Wanda Nara quedó sorprendida con el particular ingreso de los jurados: entraron en un carrito de golf

Masterchef sorprendió una vez más a su audiencia en la noche de ayer con un ingreso muy particular del jurado compuesto por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui al estudio de Telefe.

La conductora del programa, Wanda Nara, y los participantes del concurso no pudieron evitar reír ante la entrada de los jueces en un carrito de golf.

Según las palabras del chef De Santis, el ingreso fue espontáneo y surgió tras establecer las reglas del día: “Estuvimos estableciendo un poco las reglas de hoy, vimos el carrito y dijimos ‘bueno, lo agarramos y vamos para allá’”. Betular, por su parte, cerró la anécdota con su característico humor: “Acabamos de ganar un torneo. Venimos con ganas de jugar”.

El público se sorprendió con este inesperado ingreso. A pesar de que la competencia estaba por comenzar, los chefs decidieron romper con la formalidad del programa y divertirse un poco. “Ustedes me sorprenden cada día”, atinó a decir la presentadora entre risas mientras se tapaba la cara.

El jurado sorprendió con un ingreso en un carrito de golf

La actitud del jurado, que además de ser reconocidos chefs son conocidos por su buen humor y cercanía con los participantes, no hizo más que aumentar la expectativa del público para lo que vendría después en la competencia.

La participante de Masterchef que soñó con Germán Martitegui

En la emisión de MasterChef, la participante Silvana Díaz sorprendió a todos al confesar que había soñado con el jurado Germán Martitegui. La situación se dio mientras la conductora del programa, Wanda Nara, indagaba a los concursantes sobre sus experiencias en el certamen.

“¿Soñaste con alguien?”, preguntó Wanda, a lo que Silvana respondió sin tapujos: “Soñé con Germán”. La confesión generó risas entre los presentes y el jurado no pudo evitar sonrojarse ante la situación.

El chef Damián Betular, fiel a su humor característico, le restó importancia al asunto: “Pasa, pasa, les pasa a muchos”.

Wanda intentó sacar más detalles sobre el sueño de Silvana y ésta no tuvo problema en contar su experiencia: “Sentía la voz clarita de Germán que me gritó ‘Silvana’ y yo me incorporé, me levanté de la cama y dije ‘ay, me está llamando Martitegui’”.

La participante, entre risas, explicó que incluso fue a la habitación de sus hijos para ver si eran ellos los que la llamaban, pero finalmente se dio cuenta de que había sido solo un sueño: “No sé por qué, pero me parece que todos los días voy a soñar con él”.

Germán Martitegui, por su parte, tomó la situación con humor y agradeció a Silvana por hacerlo sentir joven: “¡Ya empezamos!”, exclamó entre risas. El jurado es conocido por su exigencia y rigurosidad en el programa, pero también por su cercanía con los participantes.

La confesión de Silvana generó un momento de distensión en el set y dejó ver el buen clima que hay entre los concursantes y el jurado.