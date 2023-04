Wanda Nara, Mauro Icardi y el saludo de la discordia: por qué no besó a su marido en la boca en su paso por Masterchef

Wanda Nara y Mauro Icardi, por primera vez en mucho tiempo, juntos en televisión. La lucha por el rating tuvo mucho que ver en este encuentro y es que del otro lado de la pantalla, Canal 13 estrenaba la segunda temporada de su novela éxito, “Argentina, Tierra de amor y venganza” (ATAV).

Todo era suspenso, hasta que el jugador del Galatasaray de Turquía entró al estudio de Masterchef. Icardi primero saludó al jurado y luego fue a saludar a su mujer. La pareja se saludó con un beso en la mejilla e inmediatamente, Wanda se justificó. “No le doy un beso en la boca porque lo voy a dejar todo marcado”.

El desafío para los participantes de Masterchef tenía mucho que ver con esa visita. Mauro, según él mismo se autoproclamó, es un gran asador y la entraña es su plato insignia. Después de dar algunos tips, fue el encargado de probar el plato de cada uno de los cocineros amateurs y elegir el ganador.

Después de evaluar varios factores, Mauro Icardi decidió que Silvana era la ganadora del desafío. Su premio era nada más y nada menos, subir al balcón.

Un momento muy gracioso se vivió cuando la conductora le preguntó a la cocinera si había pensado en su marido a la hora de cocinar y Silvana, muy suelta de cuerpo, le respondió: “no, en el tuyo”. Wanda no pudo esconder su cara de sorpresa, pero después se río junto a todos en el estudio.

MAURO Y WANDA: UNA DESPEDIDA EMOTIVA Y ALGUNAS LÁGRIMAS

La despedida fue completamente distinta. La conductora se tomó unos segundos para agradecerle a su marido por estar ahí. “Sé que lo haces por mí y que me acompañes me pone muy contenta”, confesó emocionada y no pudo esconder algunas lágrimas.

Mauro agradeció a todos y les deseó buena suerte a los participantes. Al momento de irse, Wanda y su marido se dieron un gran beso de amor y el estudio explotó en aplausos.

Llorando, Wanda retó al jurado. “No me hagan más esto, la próxima inviten a sus parejas” sentenció la conductora. “Me emocioné”, confesó Donato.