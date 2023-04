Los chicos de Gran Hermano visitaron Masterchef y Alfa aprovechó para vengarse de Romina

Así como en las últimas semanas, el equipo de Masterchef visitó Gran Hermano, ahora fueron los ex “hermanitos” los que devolvieron la gentileza y visitaron la casa más famosa del país. Marcos, Nacho, Julieta, Alfa, Romina, Daniela y Thiago se pusieron el delantal blanco para asistir a los cocineros del reality de cocina.

El desafío era bastante complejo. Los participantes tenían que elegir una caja. Algunas de ellas tenían la etiqueta de “difícil” y las otras decían “fácil”. Creyendo que se trataba de una picardía, los primeros en agarrar una caja se fueron por la difícil, dejándole la fácil a los últimos. Error porque la difícil era realmente difícil y tenían que cocinar pato.

Pero la dificultad era aún mayor porque no conformes con cocinar una carne poco habitual, tenían 10 minutos menos que el resto de sus compañeros. La misión de los Gran Hermano era asistir a los cocineros amateurs y, en algunos momentos, tomar el control de la cocina. Las duplas se elegían por sorteo.

Nacho volvió loco a Estefanía, que por algunos momentos perdía la paciencia y algún grito pegaba. Thiago se emocionó al tener que trabajar con Antonio y Rodolfo no pudo ocultar su alegría al tener que cocinar con Julieta Poggio.

Alfa no pudo con su genio y desde el primer momento quiso tomar el control de la cocina de Juan Ignacio. El hombre tuvo su revancha con Masterchef, después de un casting fallido hace muchos años atrás y ahora fue por todo. “Si hay un Celebrity creo que me tienen que anotar a mi primero” sostuvo el Gran Hermano.

Con la sangre en el ojo por varios motivos, Alfa aprovechó para pegarle a Romina. Cuando Wanda Nara le preguntó por su llegada al reality de cocina, Walter aseguró que era algo “espectacular” y ahí nomás apuntó contra su ex amiga. “Y ganarle a Romina porque el plato que hicimos es espectacular” dijo con un hilo de voz. “Eso lo sabremos en un rato, contestó Wanda.

EL BLOOPER DE DANIELA EN MASTERCHEF

A Daniela no se le da mucho lo de la cocina y quedó demostrado en este paso por MasterChef. A la novia de Thiago le tocó cocinar con Rodrigo y varias veces estuvo a los gritos desde atrás de la cocina. “Ay, me pica”, exclamaba sin parar cuando el aceite caliente le salpicaba alguna parte del cuerpo.

Rodrigo le puso toda la onda y trató de divertirse con las ocurrencias de Daniela, pero un poco se asustó cuando “Pestañela” levantó la sartén, el fuego llegó hasta el líquido y provocó una llamarada que la hizo gritar. “Me cae todo y es como que sentí caliente y no sabía si me estaba prendiendo fuego o no”.

EL RATING DE MASTERCHEF CONTRA ATAV, LA NOVELA DEL TRECE

La visita de los ex Gran Hermano en la cocina más famosa del país, fue fundamental para marcar la diferencia en el primetime.

Masterchef promedió 15 puntos, un rating más que aceptable en relación a las emisiones anteriores. Por su parte, ATAV 2 se mantuvo en torno a los 6 puntos.