Masterchef: arrancó la final con una casi propuesta de matrimonio, y un Rodolfo con la peor de las ondas

La primera parte de la gran final de Masterchef arrancó este domingo, en medio de la polémica por el llamado a boicotear el reality tras la eliminación de Rodrigo Salcedo. Estefanía y Rodolfo se pararon frente a un jurado vestido de gala y presentaron su menú de tres pasos con el que compiten para convertirse en el mejor cocinero amateur de la Argentina.

“Chef Tef” eligió un menú que de entrada presenta camarones servidos en hojas de endivias; de plato principal un salmón blanco marinado en lima, hecho a las finas hiervas, con un puré de arvejas y palta; mientras que el poste un key lime pie. El mexicano, por su parte, le hizo honor a sus raíces con un menú que presenta de entrada, una sopa fría de palta; de plato principal unos chiles en nogada, receta de su bisabuela Jesusa; y de postre, unas tartaletas con dulce de cajeta, crema chantilly, banana y almendras.

Como no podía de ser de otra manera, Rodolfo cuestionó el menú de su amiga y contrincante porque, según él, no está a la altura de una final. “No es por desmerecerla, pero...hija mía, te podrías haber esforzado un poco más” disparó el mexicano contra Estefanía.

Una noche de gala y fiesta

El jurado y Wanda Nara llegaron a la final con los mejores looks. Un detalle del atuendo de Donato de Santis llamó la atención y es que su moño no era otra cosa que un fideo moñito. En el caso de Wanda, su vestido remitía directamente al hada madrina de Shrek.

El particular detalle del look de Donato en la final de Masterchef

El look de Wanda, similar al de un personaje de Shrek

Para una noche tan importante como esta, hubo varios invitados. Por un lado, los ex participantes, quienes llegaron al piso con grandes cambios y novedades. Por ejemplo, María Sol cambió su look y ahora luce pelirroja, y Juan Francisco anunció que hace algunos meses está de novio, algo que a la conductora no le cayó muy en gracia y no pareció una pregunta, sino más bien un reproche.

Por otro lado, los demás invitados eran los amigos y familiares de los finalistas. En el caso de Estefanía, su mamá, su novio y su hermana. Del lado de Rodolfo llegó su hermana mayor y dos amigas de la familia, todas mexicanas.

Nervios y concentración en el último cocinado

Los finalistas tenían 90 minutos para terminar su plato, con la presión de hacerlo ante la mirada atenta de los invitados en el estudio. Estefanía no tuvo problema en recibir la visita de algunos de sus ex compañeros durante la preparación de su menú, y hasta recibió ayuda de algunos de ellos.

En su caso, Rodolfo no quería que nadie se acercara a su estación. Conociéndolo, muchos de sus ex compañeros ni siquiera le dirigían la palabra, mientras que otros se asomaban tímidamente para ver cómo iba el mexicano.

La casi propuesta de matrimonio

Cuando el novio de Estefanía se acercó a la estación de su pareja, Wanda Nara no perdió un segundo para preguntarle al hombre: “¿Se viene la propuesta de casamiento, Mauro?”. El hombre, visiblemente nervioso sólo atinó a reírse y lanzar, entre dientes, un “pará un poco”, seguido de un “que hija de p...”, olvidándose del micrófono que tenía puesto. Desde atrás se escuchaba cómo todos arengaban por el pedido de matrimonio, algo que no va a llegar por el momento.

Este lunes se define quién es el gran ganador o ganadora de Masterchef, quien se hace acreedor de los 10 millones de pesos y el ansiado trofeo del certamen.

Seguí Leyendo