Billie Eilish estrenó su tercer álbum: así reveló que traicionó a una amiga al salir con su ex

Billie Eilish, la joven cantante de 22 años, lanza su tercer álbum de estudio, “Hit me hard and soft”, este viernes. La portada del disco refleja un profundo sentimiento de agobio, capturando un equilibrio entre la vulnerabilidad y una energía renovada.

La artista inicia este trabajo con el tono de “What was I made for?” y, a medida que avanza, presenta un sonido y una literatura totalmente nuevos.

Entre los temas destacados están “Lunch”, que promete captar la atención de sus seguidores y las radios, y “The Diner”, donde su ironía se desborda al ponerse en la piel de uno de sus acosadores. “No se puede ser vulnerable todo el rato”, declaró Billie en una entrevista con Zane Lowe.

El álbum también confirma un triángulo amoroso entre Billie, Jesse Rutherford y Devon Lee Carlson, ex de Rutherford.

El nuevo álbum de Billie Eilish confirma su preferencia por las mujeres, reflejada especialmente en la canción “Lunch”, aunque esta temática se mantiene de manera consistente en todo el disco, tanto en sus letras como en sus tonalidades.

Sin embargo, lo más llamativo es su incursión en la tendencia de las canciones de venganza, donde critica abiertamente a un ex. Se especula que este ex podría ser Jesse Rutherford, vocalista de The Neighbourhood, con quien terminó en mayo de 2023.

Billie Eilish y Jesse Rutherford

En una de sus canciones, lo califica incluso de mediocre. Además, confirma un supuesto triángulo amoroso del pasado, implicando a Devon Lee Carlson, ex de Rutherford.

Antes de salir con Jesse, Billie era amiga de Devon Lee Carlson, ex de Jesse, y aún son cercanas. El año pasado, Billie y Devon fueron vistas tomadas de la mano en la fiesta de Halloween de Kendall Jenner.

En este nuevo álbum, Billie lanzó una nueva canción llamada ‘Wildflower’, que muchos creen que se refiere a Devon.

En la canción, Billie canta sobre salir con el ex de su amiga y sentirse culpable. Basándose en la línea de tiempo de las relaciones de Billie y Devon con Jesse, los fanáticos piensan que la canción trata sobre todos ellos.

Billie Eilish y Devon Lee Carlson

Además, Devon tiene una marca de fundas para teléfonos llamadas fundas ‘Wildflower’, lo que refuerza la idea. A pesar de esto, Billie y Devon siguen siendo amigas, incluso se las vio juntas recientemente en Coachella.

“Y ustedes terminaron... Ella estaba llorando en mi hombro, lo único que hice fue abrazarla. Dices que nadie te conoce tan bien como yo, pero cada vez que me tocas, me pregunto como ella se sintió”.

En la séptima canción del disco, Billie canta: “Deberías haber visto cómo pasó, no te lo creerías. ¿Sabes lo que le dije mientras tenía mi mano en su hombro? Eras muy mediocre y las dos estamos encantadas de que se haya acabado ya”.

El triángulo amoroso de Billie Eilish

Más detalles del nuevo álbum de Billie Eilish

Su nuevo disco fue presentado en un evento organizado por Universal en los cines Cinesa Atmos, donde se escucharon todos los matices de una producción cuidadosamente elaborada.

“Hit me hard and soft” pretende sumergir a los oyentes en una atmósfera asfixiante, acorde con la temática del álbum.

En una entrevista con Apple Music, Billie explicó que, a diferencia de sus trabajos anteriores, en este disco ella y su hermano Finneas trabajaron de manera diferente, dejando aparcados los temas cuando se perdía el pico de creatividad para retomarlos más adelante.

“Se siente como un pájaro enjaulado”, confesó Billie, aunque ahora admite estar feliz y emocionada por este nuevo proyecto.