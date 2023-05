María Becerra hizo una canción para “Rápidos y furiosos 10″ y fue elogiada por Vin Diesel

La actualidad sacude de compromisos a María Becerra y ella, “la nena” más escuchada de Argentina, solo devuelve calma. Parece mentira que la artista urbana, que viene de cerrar la 25° ceremonia de los Premios Gardel -con la performance más aplaudida de la noche- y ser distinguida en los premios Billboard Mujeres Latinas en la Música, debuta en el cine.

Pero nada es más cierto: la quilmeña y ex Youtuber de 23 años integra el soundtrack (banda sonora) de “Rápidos y Furiosos X”, la décima entrega de la saga estadounidense protagonizada por Vin Diesel y nuevas incorporaciones, que estrenó ayer.

Sin perseguirlo -aunque con el correr de la nota dirá que no cree en los golpes de suerte- la cantante con más de 20 millones de oyentes mensuales en Spotify anota otro hito a su carrera.

Vin Diesel habló sobre María Becerra.

“Queríamos dejar lo latino bien marcado y estoy muy tranquila con la identidad que tomó la canción”, cuenta sobre “Te cura”, el ya pegadizo tema que además de cruzar el umbral del idioma, la ubica como pionera argentina en las listas de la popular franquicia.

-Venís de los Premios Gardel, te distinguieron en Miami (a título de “Visionaria”) y ahora el cine. Estás en todos lados, María.

-Sí, la verdad contenta. Todo muy efusivo, todo muy a mil. Pero bueno, ya me acostumbré al ritmo de vida.

-¿Te vendría bien uno de esos dobles de riesgo del cine, para cumplir con todos tus compromisos?

-Para algunas cosas te digo que sí, la verdad. Pero sinceramente lo disfruto y mucho. La canción para la película fue todo un viaje. Realmente un recorrido largo y muy divertido.

-¿Cómo fue la ruta de ese recorrido? Con destino final a la pantalla grande.

-Llamaron a mi manager hace meses, con la propuesta de formar parte de una de las canciones junto a dos mujeres más. Voy al estudio, escribo mi verso y lo mando, que encima fue en plena gira en México y lo escribí rápido en un hotel. Pero a la gente del soundtrack le gustó tanto que me dijeron: “Queremos que vos hagas una canción sola”. ¡Notición, tremendo! Y me mandaron “Te cura”, que ya estaba escrita. Y a partir de ahí fue como un tire y afloje. Porque a mí me gusta escribir yo mis versos y lo que voy a cantar...

-¿Y aflojaste?

-Mandé mi verso y de todo un poco, para que tengan de sobra (Risas). Y quedó bastante 50 y 50, con mi sello. Yo me quedé tranquila y también con la identidad de la canción porque queríamos dejar lo latino bien marcado.

-Hollywood, la meca del cine, es el sueño dorado de muchos artistas. ¿Era parte del tuyo también?

-Realmente nunca lo había pensado, no estaba entre mis planes. Obviamente es una oportunidad grandísima y estoy honrada. Ahora, si me llaman de nuevo, chocha de hacer otra canción porque me fascinó.

-¿Cómo fueron los entretelones de conocer a Vin Diesel? Siempre es más interesante el detrás de lo que se ve en las fotos y lo que no registran las cámaras.

-Sí, pienso lo mismo. Todo lo que fue el back cuando nos conocimos y no había cámaras alrededor fue muy genuino. Él un divino, Michelle (Rodríguez) también. Ella es latina así que andábamos ahí conversando: “¿De dónde sos? ¿Y a vos te gusta el mate?”, me preguntaba. Vin me dijo: “Yo quise que hagas vos la canción. La escuché y me encantó”. Es que él, si no me equivoco, es productor de la película también.

-¿Le enseñaste alguna palabra en español?

-No, no tuve tiempo de enseñarle ninguna. Él, la verdad, sabe bastante español, pero lo usa más en gracia, ¿viste? Tira alguna palabra y se ríe.

-¿Por ejemplo?

-Cuando llegamos y estaba ya todo el público presente, gritaba: “María Becerraaaa”. “Argentinaaaa”, “Méxicooooo”. Se sabía los nombres de los países y alguna que otra palabra. Para él estaba en un cumpleaños.

-¿Y vos te defendés con el inglés?

-Me comunico bastante bien la verdad. Más que nada cuando estoy allá y paso unos 15 días, ya me aggiorné totalmente.

-También te reencontraste con J Balvin (Comparten el hit mundial “Qué Más Pues?”), que es parte de la banda sonora.

-Sí, queríamos hacerlo previamente en Medellín, pero no pudimos matchear. Pero tenemos ganas de encontrarnos y hacer otra canción. Hemos hablado para hacerla y estamos en esos planes, pero los dos somos de la misma forma de trabajar, en el estudio y cara a cara. Más teniendo una amistad de por medio, entonces queremos planear un encuentro.

-¿Llevar los sonidos urbanos a la pantalla grande es otro terreno ganado para tu generación?

-Totalmente. Y también en una película que va a ser tan vista en los Estados Unidos y países donde el español no es el idioma madre. Las palabras, el ritmo de los latinos, como el dembow, me parece una marca súper importante. Soy consciente de que con el apoyo de la película y la promoción, el tema va a tener un crecimiento increíble.

-Que sea una mujer la que encabeza esa lista, siempre es un pasito más, ¿no?

-Sí, en la saga las principales canciones siempre han sido de hombres y en esta siento que se me dio mucho protagonismo: en cuanto a la canción y las escenas de la película que nos dieron porque fuimos de los pocos videoclips, no sé si el único, que nos dieron las escenas para usar y que financiaron el videoclip.

-Tus videos también tienen una estética muy cinematográfica. ¿Sos cinéfila?

-Yo... (Piensa) no mucho la verdad. No me puedo enganchar tanto.

-Tu generación es más partidaria de la serie.

-Sí, yo soy más de la serie y tampoco la serie larga, eh. Creo que es medio de esta generación que hay mucha ansiedad y nuestra atención no la podes captar por más de 30 minutos, porque agarramos un celular y vemos otra cosa.

-¿La de Fito Páez, el boom de Netflix, no la viste?

-No la ví, todavía. La quiero ver. Me hablaron muy bien. De hecho, yo había hecho el casting en su momento para la serie.

-¿En serio? ¿Para qué personaje?

-No se puede decir cuál (se ríe), porque no quedé. Pero sí, fue hace como 4 años más o menos. Yo ni siquiera hacía música, nada. Y no quedé, obviamente. Pero bueno, pasó todo lo de la pandemia y pensé que no se iba a hacer nunca.

-¿En esa época querías actuar?

-Fue una oportunidad bonita que había llegado y la verdad es que yo no me considero muy actriz que digamos. Me gusta, hago lo que puedo. Pero tampoco me frustró, ni ahí, porque yo me dedico full a la música. Actuar también me gusta, pero es algo más secundario.

-¿Te imaginas una serie sobre tu vida?

-Creo que sí. Me encantaría, de hecho creo que sería muy interesante y hay muchas cosas para contar. Por el momento estamos grabando un documental, hace como dos años, y creo que va a llevar bastante más tiempo todavía. No tiene nombre por el momento, seguro va a ser algo como La Nena de Argentina.