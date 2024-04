El desubicado comentario de Piqué que sorprendió a María Becerra y generó repudio en redes: “Ignorante y xenófobo”

En los últimos meses, el exfutbolista Gerard Piqué ha estado en el centro de la polémica por diversos motivos, principalmente por la infidelidad que el jugador habría cometido contra su expareja y cantante, Shakira. Sin embargo, ahora se ganó el repudio de múltiples personas alrededor del mundo por un polémico comentario que hizo hacia María Becerra.

María Becerra pasó por el estudio de la Kings League para dialogar con los panelistas, entre ellos streamers y ex futbolistas, sobre los próximos pasos de su carrera. Fue en esa ocasión donde uno de los presentes quiso saber qué seguía en la agenda de la “nena de Argentina”. Entonces, la cantante comenzó a enumerar los países que visitaría con su gira.

“Ahora voy a estar en Bolivia dando dos shows...”, comenzó, pero fue rápidamente interrumpida por el exfutbolista, quien la cortó con un “Joder... quién va a Bolivia. Jodido”. Tras ver la expresión burlesca de Piqué, María se ríe casi con incomodidad y explica: “Esperá, estoy contando. Lo está viendo gente de todos lados”.

Al ser cuestionado por sus compañeros, Piqué profundizó y generó aún más tensión: “La gente esperaba Barcelona, Santander, Madrid... Pero, Bolivia, ¡joder!”. Con esto, la cantante de 24 años, para aligerar el ambiente, lo corta con una broma: “La cagaste. La verdad yo estaba tirando mi fecha tranquila”, acotó para luego continuar con sus fechas.

Ibai Llanos confrontó a Gerard Piqué tras sus polémicos dichos: "Has sido un irrespetuoso".

No obstante, los dichos del español fueron rápidamente repudiados en redes sociales, donde los internautas lo calificaron de “ignorante, clasista, xenófobo y garca”. “¿Cómo pudo Shakira estar con este tipo tantos años? Qué estómago el de la colombiana”; “Las malas vibras que me da Piqué” y “Por qué te metes con mi amado país poco hombre, mal padre, infiel. Limpia tu cochina boca antes de hablar de mi hermosa Bolivia futbolista fracasado”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Asimismo, uno de sus compañeros no se quedó callado y decidió confrontarlo. Fue Ibai Llanos quien le dijo que en Bolivia lo habían “cancelado” por el polémico comentario y que lo merecía. “Sinceramente, no sabés lo que me la pela. Es otro nivel”, fue la inmadura respuesta del exfutbolista de Barcelona. Con mayor indignación, el conocido streamer agregó: “Que te la pele no te exime de que has sido maleducado y desagradable. Has sido un irrespetuoso”.