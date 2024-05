Quién fue y qué hizo María Remedios del Valle, la mujer del billete de $10.000

El nuevo billete de $10.000, que desde este martes 7 de mayo ya circula en los bancos, tiene como protagonistas a Manuel Belgrano -quien alguna vez lo fue en el de $10- y María Remedios del Valle, una heroína de la Guerra de Independencia.

Seg√ļn dijo el Banco Central de la Rep√ļblica Argentina (BCRA), los nuevos billetes de $10.000 buscar√°n facilitar las transacciones entre los usuarios, hacer m√°s eficiente la log√≠stica del sistema financiero y permitir reducir significativamente los costos de producci√≥n de los billetes terminados, frente a un ritmo inflacionario donde el billete de mayor denominaci√≥n, el de $2.000, equivale pr√°cticamente a dos d√≥lares.

Así es el billete de $10.000 con Manuel Belgrano y María Remedios del Valle

El billete de $10.000 tiene las imágenes de Manuel Belgrano y de María Remedios del Valle, heroína de la Guerra de la Independencia, en el anverso; y la recreación artística de la escena de la Jura de la Bandera realizada el 27 de febrero de 1812, en el reverso.

La imagen de Belgrano es de un retrato atribuido al artista francés François Casimir Carbonnier, mientras que la representación de la heroína pertenece a la obra La Capitana, realizada por la artista argentina Gisela Banzer.

Quién fue María Remedios del Valle, la mujer del billete de $10.000

Afrodescendiente, Mar√≠a Remedios del Valle naci√≥ en 1766 o 1767 en Buenos Aires, por entonces Virreinato del R√≠o de la Plata. Se destac√≥ como militar y como parte de las ‚Äúni√Īas de Ayohuma‚ÄĚ, quienes asistieron a Belgrano en la batalla hom√≥nima. Su vocaci√≥n de servicio tambi√©n la llev√≥ a realizar trabajos de enfermer√≠a para auxiliar a quienes defendieron la ciudad porte√Īa durante la segunda invasi√≥n inglesa, en 1807. Tras la Revoluci√≥n de Mayo de 1810 acompa√Ī√≥ como auxiliar y combatiente al Ej√©rcito del Norte durante toda la Guerra de Independencia.

Su espíritu patriótico la hizo ir más allá, incluso, para tomar las armas. Estuvo enlistada en distintas batallas y fue Manuel Belgrano quien, deslumbrado por su compromiso, disciplina y lealtad, la nombró capitana de su ejército.

Particip√≥ en la batalla de Ayohuma, Vilcapugio y Tucum√°n, as√≠ como tambi√©n en el √Čxodo juje√Īo. Perdi√≥ a su marido y a sus dos hijos en combate y en los diferentes enfrentamientos recibi√≥ incontables heridas de bala y sable en su cuerpo.

En 1813 fue tomada prisionera por los espa√Īoles, quienes la azotaron por nueve d√≠as por haber ayudado a huir a oficiales patriotas en el campo de prisioneros. Esas cicatrices le duraron por el resto de su vida. Finalmente, pudo escapar e incorporarse a las fuerzas de Mart√≠n Miguel de G√ľemes y Juan Antonio √Ālvarez de Arenales, para otra vez cumplir una doble funci√≥n, la de combatiente y enfermera. Siete veces estuvo ‚Äúen capilla‚ÄĚ, a punto de ser ejecutada por el enemigo.

Presentamos el nuevo #Billete10000Pesos que tiene estrictas medidas de seguridad:



‚úĒÔłŹMarca de agua: al trasluz se perciben los retratos de Mar√≠a Remedios del Valle y Manuel Belgrano, y las iniciales de sus nombres en tono claro.



‚úĒÔłŹHilo de seguridad aventanillado: hilo rojo que‚Ķ pic.twitter.com/UM5tSSMjCS — BCRA (@BancoCentral_AR) May 7, 2024

Después del fin de la guerra regresó a la ciudad de Buenos Aires donde se encontró con la indigencia. Su suerte cambió en agosto de 1827 cuando el general Juan José Viamonte la reconoció pidiendo limosna en las calles, ya hundida en una extrema pobreza. Viamonte -una vez elegido diputado- solicitó ante la Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires que se le otorgase a María Remedios una pensión por los servicios prestados a la patria.

El 11 de octubre de 1827, los diputados de la Junta dijeron de ella: ‚ÄúEs una hero√≠na‚ÄĚ, ‚Äúuna infeliz que si no fuese por su condici√≥n se habr√≠a hecho c√©lebre en todo el mundo‚ÄĚ, ‚Äúuna mujer de m√©rito que no merece que olviden sus servicios‚ÄĚ. Al finalizar la sesi√≥n se aprob√≥ un√°nimemente su reconocimiento como capitana de infanter√≠a y la pensi√≥n correspondiente, a lo cual se le sumaron confeccionar una biograf√≠a y mandar a hacer un monumento. Sin embargo, estas propuestas no hallaron su curso.

Más tarde, la mujer fue ascendida a sargenta mayor de caballería y a comienzos de 1830, fue incluida en la Plana Mayor del Cuerpo de Inválidos con el sueldo íntegro de su clase. El reciente gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, fue quien decretó su jerarquía de sargento mayor. Le aumentó su pensión de 30 pesos, un aumento sustancial para la época, y en gratitud hacia quien la sacó de la miseria, cambió su nombre a Remedios Rosas.

María Remedios del Valle murió el 8 de noviembre de 1847 sin haber recibido en vida el reconocimiento por su colaboración en la Guerra de la Independencia argentina. La narrativa histórica tampoco le había dado -hasta ahora- el lugar que se merece junto aquellos héroes y heroínas comprometidos, valientes y generosos que han puesto su vida entera al servicio de la Patria.

En 2022, Mar√≠a Remedios de Valle ya hab√≠a sido una de las figuras ‚Äúpostuladas‚ÄĚ para el billete de $500 y as√≠ reemplazar al yaguaret√©, pero a√ļn no se puso en circulaci√≥n.

La Ley N¬į 26.852 establece el 8 de noviembre como el ‚ÄúD√≠a Nacional de los Afroargentinos y de la cultura afro‚ÄĚ, en honor a Mar√≠a Remedios del Valle. Gracias a la valorizaci√≥n acad√©mica de los estudios de g√©nero (producto de una larga tradici√≥n de investigadoras feministas) y de las minor√≠as √©tnicas, la figura de Mar√≠a Remedios adquiri√≥ una mayor significaci√≥n y reivindicaci√≥n.

Medidas de seguridad del billete de $10.000

El nuevo billete de $10.000 cuenta con estrictas medidas de seguridad, incorporadas mediante sistemas de impresi√≥n especiales. Entre otras, est√°n las siguientes, destinadas principalmente al p√ļblico en general, pero adem√°s permitir√° el reconocimiento por m√°quina:

Marca de agua: en el sector en blanco, al observar el billete al trasluz, se perciben los retratos del María Remedios del Valle y Manuel Belgrano, así como las iniciales de sus nombres en tono claro.

Hilo de seguridad aventanillado: un hilo de seguridad color rojo est√° inserto en el billete y se revela en tres ‚Äúventanas‚ÄĚ. El hilo presenta un efecto din√°mico al mover el billete. Al trasluz se ve como una banda continua y se aprecia la sigla BCRA.

Tinta de variabilidad óptica: este motivo cambia de color, del dorado al verde al inclinar el billete, y presenta un efecto dinámico tridimensional.

La imagen latente ‚ÄĒlas letras ‚ÄúRA‚ÄĚ pueden apreciarse cuando se observa el billete con luz rasante‚ÄĒ y el motivo de complementaci√≥n frente-dorso ‚ÄĒal trasluz, se completa el motivo y aparece el valor ‚Äú10.000‚Ä≥‚ÄĒ, son otras de las medidas de seguridad del nuevo billete.

El billete cuenta con identificación para personas con ceguera: en los bordes verticales se percibe al tacto el relieve del lineado de las barras paralelas.

Cu√°ndo empezar√° a circular el billete de $20.000

Seg√ļn anunci√≥ el BCRA, el billete de $20.000 con la imagen de Juan Bautista Alberdi entrar√° en circulaci√≥n en el √ļltimo trimestre del a√Īo.

