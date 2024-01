Gerard Piqué sorprendió al anunciar que será DT profesional: a quién dirigirá

Gerard Piqué, quien se retiró del mundo del fútbol a fines del 2022, anunció en las últimas horas, por intermedio de la red social X, sus grandes intenciones de regresar al fútbol profesional pero como entrenador, debido a que “extraña mucho la disciplina” aunque pronto brindará más detalles sobre el posible club que vaya a dirigir y sobre su futuro.

“Es un nuevo año y después de pensarlo detenidamente he decidido volver al fútbol. Lo echo mucho de menos. Esta vez no será como jugador. Será como entrenador. Compartiré más detalles al final de la semana”, Manifestó la ex estrella del Barcelona y de la Selección de España.

Recordemos que el 2 de noviembre de 2022, Piqué anunció su retiro del fútbol justo antes del partido entre el Barcelona y el Almería por la Liga de España. El defensor de 36 años, tras una exitosa carrera con 31 títulos, decidió alejarse de las canchas para dedicarse a negocios personales.

El anuncio de Gerard Piqué

Lo cierto es que pese a dejar el terreno de juego, Piqué continuó su conexión con el deporte al fundar la Kings League y participar en el grupo Kosmos, colaborando en la organización de la Copa Davis.

“Echo mucho de menos la competición y el vestuario. Hace un año que no hago deporte. Añoro los compañeros, jugar en el Camp Nou y competir para ganar títulos. Pero estoy muy orgulloso de la decisión y de cómo sucedió todo”, declaró a fines del año pasado este campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 en una entrevista.

Gerard Piqué fue protagonista de un escándalo con un paparazzi.

No obstante, el propio también había barajado la posibilidad de explotar su perfil empresarial y transformarse en dirigente de la institución blaugrana en un futuro: “No descarto la idea de ser presidente del Barça, pero es muy sacrificado y ahora mismo no lo tengo en mente”.