Guasones vuelve con su rock stonero a Mendoza: cuándo y dónde tocan

La coherencia tal vez sea la clave para sostener un proyecto después de treinta años. Y para la banda Guasones, uno de los grupos nacidos en el corazón de La Plata, una ciudad rockera por excelencia en la historia de la música nacional, en su ADN está la búsqueda permanente.

La banda liderada por Facundo Soto después de agotar un concierto especial en el Luna Park comenzó una serie de presentaciones por distintas ciudades, y el próximo jueves 25 de mayo, volverá al auditorio Ángel Bustelo, donde repasará sus clásicos y despedirá parte de su último material.

Las entradas para el concierto están disponibles en Tuentrada.com, Maxi Mall y La Casa del Sheik (Maipú).

Rock acústico y en todos sus sonidos

“No tenemos excusas, estamos girando por todos lados y despidiéndonos de lo que es el disco pasado de alguna manera”, cuenta Maxi Timczyszyn, guitarra del grupo y uno de los fundadores sobre el presente de la banda, cuyo último álbum fue “El Huracán Vol.9″ editado en 2022.

El quinteto formado por Facundo Soto (voz y guitarra), Maximiliano Timczyszyn (guitarra), Esteban Monti (bajo), Damián Celedón (batería) y Matías Sorokin (guitarra y coros), además de una gira por distintas ciudades y un tour por España, planean lanzar un álbum con versiones acústicas de parte de sus canciones más populares.

“Por ahora lo que vamos a hacer son unas versiones acústicas con algunos invitados. Y después vamos a hacer unos shows acústicos, comenzando en el Gran Rex en noviembre. E iremos llevándolo a distintas ciudades. Ese tipo de álbumes es otra preparación, nada que ver. Todo muy diferente, nos estaban pidiendo bastante para que lo hagamos. Y decidimos hacer algo parecido, no igual al anterior, porque la banda está en otro momento. Pero que el público pueda disfrutar de eso”, cuenta Maxi sobre los proyectos de la banda.

Más de tres décadas de historia

Con clara lucidez, Guasones fue sorteando a lo largo de treinta años una historia compartida, que nació con un claro sello stonero, pero que fue encontrando su propio estilo dentro del rock nacional.

“Es muy difícil pensar en lo que uno hace y no hace. Para nosotros es el día a día. Siempre planificamos a corto plazo”, confiesa el guitarrista.

Desde su primer álbum homónimo en el 2000, pasando por “Toro Rojo”, “Parque de depresiones”, “Locales calientes” hasta “Huracán”, fueron cosechando un gran puñado de hits que conforman el soundtrack de rock nacional de varias generaciones, pero sin pensar en grande, solo paso a paso buscando el equilibrio entre la permanencia y el crecimiento.

- ¿Consiguieron todo lo que se propusieron?

-No tenemos cuentas pendientes, porque desde tocar en el Estadio Obras para adelante, todo lo que pasó no lo imaginábamos. Todo va sucediendo, no tenemos sueños de tocar en estadios ni nada raro. Con el Luna Park pasó lo mismo, o las giras por afuera. No es algo que hemos deseado, ni nos ponemos a trabajar para tocar en un estadio. Para nosotros no funciona así.

-Después de tantos años, ¿Guasones es una gran familia?

-Después de tantos años funciona igual que una familia. El que no se lo banca se va, no hay nada en el medio. Por eso han pasado varios integrantes, que por lo musical o por algo personal, no se han bancado estar durante tanto tiempo. Muchos piensan que es un viaje de fin de curso. Claro que tiene su parte placentera, pero hay mucho trabajo. Las dos horas de show es la menor parte del trabajo.

¿Dónde y cuándo toca Guasones en Mendoza?

El quinteto de rock Guasones vuelve a la provincia, el jueves 25 de mayo, a las 22 horas, en el auditorio Ángel Bustelo.

