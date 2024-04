Sabrina Garciarena vuelve con la comedia “Madres”: “Es una obra catártica”

Abocada al teatro, Sabrina Garciarena acaba de estrenar una obra en plena calle Corrientes. Pero en paralelo, le cuesta soltar a “Madres”, la comedia que protagoniza y comenzó su gira despedida.

Porque hay proyectos que te interpelan más que otros, y para Garciarena es una obra que la interpela función a función. Y surgió en un momento particular, una época post pandemia, siendo madre de tres, con su pequeña hija Mía bebé.

Después de cuatro temporadas, la comedia protagonizada por Sabrina Garciarena, Viviana Puerta, Andrea Lovera y Manuela Perín, se despide de la cartelera y el próximo 26 de abril vuelve a Mendoza, con una única función en el teatro Plaza. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.

La comedia vuelve en su gira despedida al teatro Plaza.

LA MATERNIDAD, UN VIAJE PARA REÍR Y EMOCIONARSE

“Madres” propone al público vivir una noche especial, con emociones y risas. Cuatro madres, cuatro amigas bien distintas y miles de maneras de vivir la maternidad. Dicen que cuando te convertís en madre, tu vida cambia para siempre. Dicen que los días se volverán largos pero que los años pasarán volando. Y dicen que esa personita que se adueñara de tus días se convertirá en tu favorita desde la primera mirada. La comedia que fue furor en el off-Broadway, despierta los sentimientos del espectador, está dirigida por Josefina Pieres, (Melu Lambierto directora residente), con producción general de Carlos Mentasti y Valentina Berger (GO Broadway Productions).

“Es difícil despedirse de Madres porque es una obra que queremos mucho. Se lo decía al productor Carlos y Valentina, uno se acostumbra a hacer una obra un tiempo y a veces la obra quiere seguir estando. Porque la hicimos durante tres años, pero con pocas funciones por semana, luego la gira. Entonces sentimos que es una obra que hace bien, que a la gente le hace feliz. Pero no descarto después de esta despedida que volvamos a hacerla, por lo que genera en el público”, comenta Sabrina Garciarena, quien acaba de estrenar “Pequeños Grandes Momentos”.

En pareja con el periodista y conductor Germán Paoloski, Sabrina transita la maternidad como actriz y en la vida real. Madre de León, Beltrán y Mía, la actriz las últimas temporadas se abocó a distintos proyectos teatrales, que le permiten congeniar su vida personal y profesional. Y justamente en la comedia “Madres”, le imprime su mirada sobre ese mundo que se romantiza, pero que tiene grises de los que pocos hablan.

-¿Qué desafío te permitió esta obra?

-Para mi siempre es un desafío cualquier proyecto, es especial y único. Y también me tomo el tiempo para saber si lo quiero hacer. Por eso siempre que elijo hacer algo me enamoró completamente. Hace más o menos ocho años que me animé a cantar en el teatro. Porque una cosa es estudiar, pero animarse a hacerlo es otra. Y esta obra tiene eso, que cantas, bailas y es muy lúdica. Yo siento que el teatro es una revolución, no buscas algo cómodo, buscas que al espectador le llegue, lo saque de ese lugar de confort.

Yo ahora estoy haciendo otra obra de texto y también es un desafío, porque estamos solos en el escenario, casi sin decorado.

-El teatro está más expuesto a movilizar al espectacular.

-Sí, claro que vas a ver algo que es entretenimiento, pero que esa experiencia sea completa. Y en este caso, para mí la obra viene a decir la verdad de lo que es la maternidad. No con ese romanticismo. Y cuando contás las cosas tal cual son, con mucha verdad, genera identificación, pero a través de la risa. Porque la gente se mata de risa con situaciones duras.

-¿En qué te deconstruiste como madre y como mujer?

-A mí me pasa que función tras función me sigue modificando y dándome cuenta de otras cosas. Pero en la vida, yo crecí en una casa con un papá que se sentaba en la punta de la mesa, siempre fue muy bueno y dulce, pero estaba educado así. Él salía a trabajar, volvía a la tarde y llegaba y estaba todo listo, la mesa puesta, todos bañados y mi mamá esperándolo. Y me di cuenta de ese sacrificio de mi mamá, porque somos cinco hermanos.

Pero a medida que crecí esa estructura me hizo ruido y yo no quería repetir ese modelo. Y con Germán no me pasa para nada eso, se crió diferente. En ese sentido, entre los dos hacemos todo, pero soy consciente que me crié con ese modelo, entonces me cuesta no adelantarme y hacer todo. Y la mapaternidad entre nosotros se dio muy natural, nos comunicamos bien para que funcione. Aunque naturalmente me sale el organizar y hacerme cargo de todo, lucho con eso interno. Uno siempre trata de evolucionar y desde un lado amoroso. Y por eso nos seguimos eligiendo, sabemos el punto débil de cada uno y que podemos cambiar.

Igual ¡Qué difícil es la convivencia! Porque aunque tengas una pareja que te acompañe y puedas hablar todo, la construcción es permanente. No es solo el amor.

La actriz junto a su pareja Germán y sus hijos.

-¿Te planteas volver a ser madre?

-Emocionalmente si tendría otro hijo, tengo esa sensación que falta, quizá porque vengo de una familia numerosa. Pero sé que estoy más grande, ahora duermo un poco más, estamos bien y también es un momento económico difícil. Pero estoy más dedicada al trabajo, y disfruto de verlos crecer y tener la energía en eso. Porque un bebé es comenzar de nuevo.

-Para quienes no fueron a ver la obra, ¿Qué mensajes les dejas para que vayan?

-Madres es una obra catártica, que te hace reír y de alguna manera te vas a identificar. Y nos animamos a decir y hablar de todas las situaciones, desde lo que pasa con el sexo después de ser madres, hasta el cuerpo, o momentos emocionales cuando los chicos crecen, o las separaciones con hijos. Son cuatro madres con situaciones diferentes, entonces en esos cuatro perfiles distintos el público entra muy rápido. Te reís, pero te emocionas, y si bien es lo más lindo es lo más agotador. Y para las que no son madres y están con dudas de ser madres es anticonceptivo. Muchas se dan cuenta que no están preparadas o deciden esperar. Y los hombres también la pasan muy bien, son los que más se ríen. Y es una obra que tiene realidad y te identificas.

PARA AGENDAR: ÚNICA FUNCIÓN DE LA EXITOSA COMEDIA “MADRES”

La comedia más divertida sobre la maternidad se despide de la cartelera y vuelve a Cuyo. “Madres”, protagonizada por Sabrina Garciarena, Viviana Puerta, Andrea Lovera y Manuela Perín, se presentará el viernes 26 de abril, con una única función, a las 20 horas, en el teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

