Garabal Quintín presentan su show de humor en Mendoza: cuándo y dónde será la función

El humor, el dibujo, la escritura, la conducción, la actuación... Martín Garabal y Tomás Quintín son todo eso a la vez. Cada uno tiene su estilo, saben encontrar tanto en el teatro como en el streaming, la radio u otras disciplinas artísticas una forma de expresar lo que los interpela.

Aunque cada uno seguía su camino, un día decidieron armar un show juntos, pero con una lógica inusual. Pusieron día, lugar y entradas a la venta, sin tener nada estipulado sobre lo que harían. Fue así como crearon este espectáculo, que une un poco de cada uno, de su mirada ácida, su humor suspicaz y mucho de feedback directo con el público.

Luego de presentarse en Rosario a sala llena, los comediantes vuelven a Mendoza, pero esta vez juntos, hoy sábado, en el teatro Selectro. Las entradas están disponibles por Andesticket.online.

UNA DUPLA PARA NO PARAR DE REÍR

Ambos son comediantes, integran el selecto grupo de figuras que triunfa en el streaming y en las redes sociales. En esas plataformas combinan humor con un estilo de comunicación, y decidieron unirse en el teatro, con una obra que nunca saben dónde irá, pero en el que tienen pautas y sketch fijos.

“Es un freestyle de humor donde cada uno sorprende a otro, con cosas que otro no sabe. Martín prepara algo que desconozco y viceversa. Hay sckech y también interacción con el público. En uno de los scketch Martín hace de analista y yo de paciente. Lo cual me viene bien, porque mi analista está de vacaciones, y además Martín tiene un papá psicólogo y sabe. Es ficción y realidad, se cruza esto de no saber si estamos jodiendo o no. Ese es el registro que sucede en el escenario”, comenta Tomás Quintín sobre el show de humor, sin abandonar la picardía que encierra en cada respuesta.

Martín Garabal es un dibujante, humorista, actor, conductor de radio y director argentino, reconocido entre otros proyectos por ser conductor de Últimos Cartuchos, junto a Miguel Granados, un programa que abrió camino en el mundo del streaming. Actualmente se encuentra guionando la segunda temporada de la serie de plataforma División Palermo, de la cual a su vez es protagonista.

Además, tiene su propio programa Edición Central, en Luzu tv y se encuentra en distintos proyectos audiovisuales como actor a estrenar próximamente.

Por su lado, el rosario Tomás Quintín Palma es un conductor de radio, humorista, entrevistador, poeta y performer. Actualmente conduce Dinero y Amor, programa de streaming de Blender y 220 Postcast, junto al periodista Nicolás Guthmann.

Está próximo a sacar su primer libro. Recorrió distintos países y provincias con su reconocido unipersonal La violencia de la ternura.

“Fui el año pasado con mi unipersonal. Y ahora vamos con Martín y tenemos muchas ganas, porque cada vez que hicimos el show nos re divertimos, salió joya. También queremos aprovechar para pasear un poco y escapar de Capital. Además, Martín es un gran improvisador, le hace preguntas a la gente. Por ahí hay algún invitado mendocino sorpresa. Y sobre todo compartir dos horas de risa, salir de esta lógica de entretenerse con el celular, tik tok, instagram. Y como es un show de improvisación eso le da el plus de lo que hacemos es único”, afirma Tomás sobre su visita a Mendoza.

-¿Unen un poco el lenguaje que manejan tanto en las redes como en el streaming en el escenario?

-Sí. Igual algo que no logro es que Martín dibuje. Para mí como dibujante está a la altura de Caloi como dibujante y quiero que dibuje en vivo, pero no quiere. Es un dibujante que no le está dando un don al mundo, yo quiero que muestre su arte.

-¿Cómo se dio la idea de compartir escenario?

-Queríamos hacer algo juntos y nunca podíamos congeniar. Pusimos una fecha y las entradas a la venta, pero sin tener espectáculo. Y la lógica se dio al revés, ya estaba el público y el lugar, pero faltaba la obra, entonces era el desafío. Las dos veces que lo hicimos estuvo espectacular, una función duró tres horas.

Martín es más delirante y yo soy más obsesivo y estructurado. Me preocupa más lo que sucede, pero como él improvisa mucho se relaja. Igual yo siempre quiero meter fechas con Martín, porque es más fácil llenar los lugares, lo conocen todos. Pero a veces se pone en esta lógica porteño rosarino, donde es más arrogante y no quiere ceder. Me tengo que fumar esas canchereadas, porque con él gano buena plata (ríe).

Martín Carabal y Tomás Quintín presentan su show de humor en Mendoza. La función es hoy sábado, a las 22 horas, en el teatro Selectro (Capitán de Fragata Moyano 102, Ciudad).

Las entradas están disponibles en Andesticket.online.