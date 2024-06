“Miguel y Chino en banda”: Humor, música y magia con lo mejor de los clásicos y una propuesta renovada

Los icónicos humoristas argentinos, Miguel del Sel y Darío “Chino” Volpato, están de regreso en Mendoza con un nuevo espectáculo que promete hacer reír a toda la familia, un nuevo show “Miguel y Chino en Banda” combina humor y música con un elenco estelar, manteniendo el estilo que ha caracterizado a estos artistas por más de cuatro décadas. El espectáculo se presenta el jueves 27 en el Auditorio Bustelo, a las 21. Las entradas pueden adquirirse en Tuentrada.com o en la boletería.

“Miguel y Chino en banda” en Mendoza.

Después de una temporada exitosa en Villa Carlos Paz, respaldada por Pardo Producciones, y siendo multipremiados, Miguel y el Chino traen su innovadora propuesta como parte de su gira nacional. Uno de los momentos más esperados del espectáculo es la aparición de “La Tota”, un personaje icónico y popular de la televisión argentina. En un segmento único, La Tota se sienta en un living para hablar sobre su vida privada, acompañada de invitados especiales, prometiendo un sketch tan hilarante como memorable. Además, Miguel del Sel revive a otros de sus personajes históricos, como Mercedes Sosa, y una sorpresa sobre el final.

“Miguel y Chino en banda” en Mendoza.

De esta manera, ambos humoristas renuevan el pacto con el público de siempre pero apuestan también por los más jóvenes para, juntos, explorar si el nuevo humor puede competir con el clásico que ha encantado a las audiencias durante años.

El espectáculo cuenta también con la presencia de Idania Dowman, la destacada cantante panameña reconocida como la voz más impresionante. Su estilo, que abarca desde el jazz a otros géneros latinos, se acompaña de una banda en vivo con seis músicos, promete uno de los momentos más espectaculares de la noche.

Temporada 2024 en Carlos Paz. Miguel y Chino en banda. (La Voz)

Además, el humorista Mauricio Jortack se une al elenco, presentando imitaciones de personajes célebres como Charly García y la Locomotora Olivera, transportando a la audiencia a través del tiempo.

El espectáculo se completa con Zaul Showman, un mago y ventrílocuo con divertidas interacciones con el público.

Miguel y Chino en Banda.

En una entrevista con Los Andes, Darío Volpato cuenta detalles del espectáculo, habla de la gran puesta en escena, recuerda momentos memorables de Midachi y analiza el fenómeno de La Tota.

-Es un show espectacular con artistas, músicos y cantantes además de Miguel y vos

Es un espectáculo que comenzó en Villa Carlos Paz esta temporada y tuvimos la suerte de ser premiados como el mejor espectáculo humorístico musical. A raíz de eso, comenzamos esta gira que nos va a llevar a toda la zona de Cuyo la semana que viene. Previo a esto, tuvimos que hacer este espectáculo. Un poco la idea fue de Miguel, de incorporar al humor nuestro, a nuestro formato Midachi, integrantes nuevos que tengan que ver con otro estilo tanto de humor como de música.

Temporada 2024 en Carlos Paz. Miguel y Chino en banda. (La Voz)

A partir de ahí generamos una puesta en escena con pantallas, con seis músicos en vivo, una cantante de Panamá, Idania Dowman, muy buena que Miguel conoce de cuando estuvo de embajador allá. Zaul Showman es un humorista entretenedor que juega mucho con la gente, sin red, con mucha improvisación pero de excelente nivel. Él es de Rosario y ha sido incorporado también a este espectáculo, como Mauricio Jortack, que es un imitador nacido quizás en la época de los 90 o 2000 con Tinelli. A partir de ahí, generó su propia historia, su propio trabajo artístico tanto de imitador como de actor. Es santafesino. En ese concepto de tipo revista humorística, nosotros con Miguel jugamos los papeles de teloneros, somos los que abrimos el espectáculo, somos los que hacemos, por supuesto, todo el humor hablando de nosotros, de la historia que la gente ya conoce y por supuesto, asumiendo nuevos contenidos.

Temporada 2024 en Carlos Paz. Miguel y Chino en banda. (La Voz)

-Entre los artistas te faltó mencionar a “La Tota”

El corazón del espectáculo es La Tota TV, con un living donde pasamos todos los demás artistas y ella se dedica a criticarnos de manera profunda y en detalle tanto en lo bueno como en lo malo. Es muy divertido para el público.

“Miguel y Chino en banda” en Mendoza.

-¿Cuál es la característica principal de este show?

Es una hora y cincuenta minutos que dura el espectáculo. Tiene un formato muy vertiginoso. Cuando la gente cree que parece que no hay más, vienen más números, imitaciones y sketchs. Lo que tiene de raro e importante es que aquellos que vieron Midachi, pareciera que si no estaba Miguel, entra Dady y si no está Dady, entra el Chino. En este caso, la gente todavía no conoce a estos artistas, pero entran y en principio es una sorpresa, pero después les llama mucho más la atención su capacidad, su talento, su estilo y son los grandes aplaudidos de la noche.

Temporada 2024 en Carlos Paz. Miguel y Chino en banda. (La Voz)

-¿Y ustedes cómo lo viven?

Por supuesto, a nosotros el cariño, el afecto, sabemos que también hacemos lo nuestro y tenemos resuelto nuestra participación porque el show tiene el estilo que nosotros queremos, pero a la vez, sorprendemos con estos artistas.

Temporada 2024 en Carlos Paz. Miguel y Chino en banda. (La Voz)

-¿Cómo ha sido salir de vuelta a los escenarios después de la pandemia?

Estábamos con la intención de juntarnos con Midachi hace un año y medio atrás cuando cumplimos los 40 años, pero fue imposible por los tiempos de cada uno, especialmente de Dady, que estaba muy comprometido con la parte de televisión y radio y haciendo su monólogo. Entonces decidimos que no era el momento para hacerlo. Dejamos pasar y apareció esta oportunidad de comenzar nuevamente en Carlos Paz. Por supuesto que es un espectáculo con mucho compromiso, con mucha responsabilidad como normalmente venimos haciendo hace años.

Temporada 2024 en Carlos Paz. Miguel y Chino en banda. (La Voz)

Después de la pandemia estábamos medio relajados, como diciendo, “mira, ya hicimos todo lo que había que hacer, podemos distendernos y podemos dedicarnos a las cosas privadas que cada uno tiene”. Pero sin lugar a dudas, el bichito volvió a prender y Miguel después de su operación que se hizo en la rodilla, volvió a estar con ganas y dijo “vamos a probar estos dos meses en la temporada a ver cómo nos sentimos” y por supuesto que nunca termina la temporada. Vos sabés lo que tenés que hacer, sabés medianamente hacia dónde apuntás, cuáles son los posibles resultados más allá de la problemática que puede tener nuestra economía, porque hoy por hoy también estamos muy atentos a eso. De igual manera, nosotros somos bastante duros de cabeza, mitad español, mitad italiano, ambas cosas a la vez, fuimos para adelante.

Temporada 2024 en Carlos Paz. Miguel y Chino en banda. (La Voz)

-¿En qué se diferencia del espectáculo de Midachi?

La diferencia es que nosotros hoy nos estamos divirtiendo mucho, ese fue un poco el objetivo. Tratar de tener justificado el esfuerzo porque te imaginas que después de 40 años, otra vez volver a la ruta, otra vez trabajar de miércoles a domingo. Yo en una hora tengo que salir al teatro de San Isidro. Anoche estuvimos en Quilmes, mañana en Canning, pasado en Floresta. Venimos así toda la semana. Además de eso, las entrevistas de televisión y de los medios que son nuestros puentes para el público. Todo eso conlleva una disciplina y una preparación, casi te diría mental, de saber que te metes en algo que ya conoces, que ya sabes cómo es el ritmo, cuál es la mecánica, cuáles son los riesgos también y qué es lo que el medio te exige para que tu producto, en este caso “Miguel y Chino en banda”, pueda ser reconocido lo más rápido posible por el público.

“Miguel y Chino en banda” en Mendoza.

-Este tipo de espectáculos de humor, de gran tamaño, con varios artistas, ya no son tan frecuentes

Tal cual lo decís y fue analizado en su momento por nosotros porque Miguel tenía este enfoque. Nosotros ya lo habíamos vivido con Midachi. Hemos tenido doce bailarinas, escenarios que rotaban, todo lo que nuestros sueños alguna vez nos permitieron llevar adelante. Yo creo que siempre está la posibilidad de hacerlo si uno le informa a la gente de por qué también las entradas cuestan lo que cuestan. Hay espectáculos que, más allá del talento porque en definitiva la gente va a ver al artista, cuando uno comenta que además de nosotros dos tenés tres artistas que son espectaculares, que tenés seis músicos, que tenés pantalla de LED, empieza a tener una connotación tu espectáculo, por lo cual hay que informarlo. Los productores tampoco pueden hacer grandes esfuerzos para llevarte al interior por los costos que tiene la hotelería, la comida, el viaje y todo lo que uno ya conoce de esto. Pero también depende del artista ver qué relegás vos para llevar adelante un espectáculo de estas características.

Los Nocheros y Coty Hernández visitaron el living de la Tota. (Gentileza Prensa Miguel y Chino en banda)

Entonces, con Miguel y con Midachi, para decirlo, siempre fuimos los últimos que cobramos. Esto es así, entran diez pesos, empiezan a pagar todo lo que hay que pagar, los gastos, más los artistas, y si sobra un peso, Miguel y yo nos llevaremos la mitad y mitad. Esa forma, que es muy cooperativa, y que es lo que nosotros armamos alguna vez con Midachi, nos dio su frutos.

Temporada 2024 en Carlos Paz. Miguel y Chino en banda. (La Voz)

-El lado B del espectáculo conlleva mucho sacrificio

Pero no todo el mundo está con ganas de hacerlo. Los artistas quieren hacer su trabajo, cobrarlo e irse a su casa. No como cualquier persona que hace un trabajo en su oficina. Tomar riesgos de esta naturaleza, llevar adelante una empresa con estas personas, además observando el futuro -porque vos decís, “bueno, este fin de semana”, sí, el fin de semana estamos en Cuyo, pero nosotros ya estamos pensando cinco meses adelante donde está armada la gira- eso te lleva a un trabajo con mucha seriedad. Pueden salir algunas cosas mal, porque en el trayecto de pronto suceden cosas, nuestro país no es fácil. Inclusive suceden cosas como por ejemplo la copa de fútbol que está jugando la selección, entonces vos programaste una fecha y de pronto te sale que a las 21 horas juega Argentina, y tenés que adaptarte, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y también tenés ese tipo de complicaciones que tenés que ir esquivando para que todo funcione y que sea exitoso.

Temporada 2024 en Carlos Paz. Miguel y Chino en banda. (La Voz)

-¿Han tenido que adaptar el estilo de humor acorde a los cambios culturales?

Lo primero y principal es que el público que te va a ver hoy por hoy después de tanto tiempo ya va predispuesto a ver algo que conoce. Puede haber un porcentaje de gente que te vio por televisión y nunca tuvo la oportunidad de ir al teatro. A ese porcentaje que es nuevo, les decimos que es un espectáculo totalmente popular, que hacemos un gran gran esfuerzo durante todo este tiempo para atraer al público, por lo cual somos muy detallistas, porque en definitiva, el público es el último sonido que armoniza todo un espectáculo de humor con la risa, el aplauso y el acompañamiento. Ese público que va y que hace un gran esfuerzo hoy por hoy para pagar una entrada.

Temporada 2024 en Carlos Paz. Miguel y Chino en banda. (La Voz)

-Tal vez la cultura de la cancelación tiene más que ver con las ideas que con las palabras

Porque hoy nos encontramos, este es un análisis quizás subjetivo, con muchísimos chicos y chicas que están haciendo stand up por el país que de pronto analizan temas sexuales, yo no me atrevería nunca a decir esas palabras que normalmente dicen los chicos, nunca las dijimos, no tiene nada que ver con nuestro humor y, sin embargo, el público va. Tienen un sector que aparece de las redes, que va al teatro o analizan otro tipo de cuestiones, como la parte ginecológica tan burda y tan rústica como muchos los plantean. Y, sin embargo, la gente se ríe. Ese público los conoció a esos humoristas de esa manera y la gente que va a verlos lo va a aceptar. A nosotros nos conocieron de una manera. Hoy los medios dicen ciertas palabras que hace años atrás no se decían. No todo el mundo, pero la televisión, la radio, hoy se dicen palabras que antes simplemente lo decías en tu casa o en un grupo de amigos. Entonces, el teatro era el donde la gente iba a buscar algo de picardía cuando no se escuchaban todas esas cosa

Temporada 2024 en Carlos Paz. Miguel y Chino en banda. (La Voz)

Para aquellos que nos conocen, se van a encontrar con un espectáculo muy digno, de mucho cuidado artístico y estético. Vamos al humor, pero vamos a hacer humor sin agresividad.

-El personaje de La Tota es indeleble ¿Cómo hacen para sostener ese tipo de humor y que siga siendo siempre tan efectivo?

Supongo que esos personajes que son extraídos de un espectáculo, lo mismo le pasó a Gasalla con la abuela, son personajes que se vuelven icónicos. En este caso, por hablar específicamente de Miguel, es un personaje que lo trae desde Midachi desde el inicio. Yo hacía de Chino “Sensación” Volpato que cantaba y tenía dos coristas, una se llamaba Tota y la otra, Pochola. Con el tiempo, en estas discusiones que tenían mis coristas por estar conmigo, empieza a crecer el monólogo de la Tota porque nadie abordaba el personaje femenino como lo abordó Miguel. Hoy pareciera que tiene cierta rusticidad, pero en su momento era un personaje que tenía detalles de cómo hablan las mujeres, que no todo el mundo que se ponía una peluca y hacía de mujer, lo tenía.

Temporada 2024 en Carlos Paz. Miguel y Chino en banda. (La Voz)

Miguel había perforado ese nivel a tal punto que preguntaban: “Miguel, ¿es gay?, ¿No es gay?, ¿Cómo hace tan bien ese personaje?”. Bueno, Miguel no es gay, pero tiene esa observación así como hace la Tota o hace ahora, a Ke Personaje en el final, o como hizo Mercedes Sosa, tiene una capacidad de observación que tienen aquellos que son los imitadores. Y en este caso, la Tota, que no era una invitación de nadie, pero era una imitación casi de todas las mujeres, extrayendo alguna que otra acción o forma de hablar o de la novela o de reacciones que tenía de celo conmigo, fue creciendo de tal manera que primero fue hecha por Midachi, después fue tomada por Tinelli, después lo toma Susana. Miguel hizo un programa que se llamaba “Totalmente”, con la Tota conduciendo, rompiendo barreras. Hay cosas que no se pueden explicar porque son productos que van creciendo día a día.

Temporada 2024 en Carlos Paz. Miguel y Chino en banda. (La Voz)

-Pero es tan famosa que se ha convertido en meme

Y cuando con la pandemia empiezan a aparecer los memes de la Tota, crece y crece y crece, empieza también a perforar edades y a irse a los chicos que manejan las redes. Entonces, vuelvo a repetir, la Tota es el ícono de este espectáculo. Miguel tranquilamente podría haber hecho un espectáculo de la Tota y compañía, o la Tota en banda, pero a él también le gusta jugar a otros personajes y tener artistas muy interesantes. Por una entrada están pagando, quizás, acciones de artistas que tranquilamente podrían hacer un espectáculo solo. Pero está tan condensado.

Temporada 2024 en Carlos Paz. Miguel y Chino en banda. (La Voz)

¿Cómo sigue la gira después de Mendoza?

Después de Mendoza paramos dos semanas de julio y arrancamos nuevamente, en Carlos Paz y dos o tres ciudades de Córdoba. Después nos vamos al litoral, que es Chaco, Sáez Peña, Corrientes, Formosa, Misiones. Luego nos vamos a Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. De ahí y nos vamos 12 días a Uruguay, a Montevideo un fin de semana y gira por el interior. Y hay más, pero no lo recuerdo ahora.

Temporada 2024 en Carlos Paz. Miguel y Chino en banda. (La Voz)

- Es un espectáculo que amerita una temporada en la costa atlántica

Hacemos una temporada en Córdoba, una temporada en Mar del Plata. Ojalá que ciertas variables se ordenen para que vaya mucha gente, que disfrute de sus vacaciones y que disfrute de una mayor cantidad de espectáculos.

Temporada 2024 en Carlos Paz. Miguel y Chino en banda. (La Voz)

-Aún en estos momentos económicos tan difíciles, el público invierte en humor más que en ninguna otra cosa.

Eso es real. Eso es tan real como haber escuchado que el Papa hizo una reunión hace poquito con muchos humoristas de diferentes partes del mundo, donde fue Malena Guinzburg. Siempre decimos que la risa mueve una cantidad mayor de músculos que la tristeza. No significa que en el teatro uno no pueda hacer comedia dramática. El escenario es un lugar donde uno tiene que transferir su sueños y vestirse de un personaje para que la gente te compre. Y vos en ese momento jugaste algo. Si es humorístico, mejor. Si no es humorístico, tendrá que el personaje que llevarte a un lugar de emociones. Pero, sin lugar a dudas, el teatro lo que tiene es algo irrepetible. En el humor, el público es un gran partícipe de lo que uno genera, la chispa de decir, bueno, yo hago un monólogo, canto y después el público reacciona de diferentes maneras.

Temporada 2024 en Carlos Paz. Miguel y Chino en banda. (La Voz)

Cuando está la guitarra, la música y nos dedicamos a subir al escenario, nos sentimos diferentes, completos en lo que tiene que ver con lo artístico. Después cada uno tiene lo que quiere tener o lo que realmente generó en todo este tiempo: nietos, hijos, amigos: Pero también tenemos esos tiempos que nos llevan a un lugar en común y nos hacen sentirnos felices.