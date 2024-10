“El beso”: Una comedia para reflexionar con humor las decisiones individuales y los temas de pareja

Una de las comedias más profundas y divertidas llegó al Teatro Plaza de Godoy Cruz, para presentarse durante el fin de semana. Se trata de “El beso”, la obra protagonizada por Luciano Castro, Mónica Antonópulos, Luciano Cáceres y Martina Funes, que tuvo su estreno anoche, hoy repite en el escenario godoycruceño y el domingo se presenta en el Auditorio Municipal Jorge Silvano, de Tunuyan. Las entradas se pueden adquirir en las boleterías o en en entradaweb.com.ar.

Esta obra viene de tener una exitosísima temporada en Mar del Plata – donde fue consagrada como la comedia más vista y galardonada con el Premio Estrella de Mar a la mejor comedia – y una gran estadía en Calle Corrientes en Buenos Aires.

La obra está protagonizada por Mónica Antonópulos, Luciano Castro, Martina Funes, Luciano Cáceres.

El nombre de la obra, ya de por sí muy sugestivo, remite una situación puntual que define las realidades de los personajes. “Según el diccionario un beso es el contacto o presión que se hace con los labios sobre una persona, contrayéndolos y separándolos en señal de amor. Pero todos los que alguna vez hayamos dado o recibido uno sabemos que un beso es mucho más que eso. Un beso es la antesala del amor y también de su consecuencia”, destaca la presentación de esta puesta que se consolida como una de las obras más interesantes tanto por el abordaje del tema que plantea como por el hecho que transita cada una de las circunstancias de sus personajes con buen ritmo y mucho humor.

Diario Los Andes habló con Luciano Cáceres acerca de “El beso”, pero también de otros trabajos del actor con los que se abrió camino hacia Estados Unidos, de los cambios de paradigmas en cuanto al humor y de la forma en que están intentando sortear las dificultades para hacer cine.

-¿Es la primera vez que viene “El beso” a Mendoza?

Sí, es la primera vez. Yo fui con otras obras incluso estuve hace poquito con “Muerde” que fue una de las experiencias más hermosas de mi vida, con la sala llena del (Teatro) Plaza con un unipersonal que nació de algo muy pequeño, autogestivo y me lo llevo para siempre. Fue una cosa preciosa lo que sucedió ese día.

-¿Tuvo muy buena recepción del público?

Y siempre es lindo volver a Mendoza tanto filmando, de turista, haciendo teatro, para mí es un planazo, me encanta, ya lo saben. No es que lo digo para quedar bien, sino porque es una muy buena plaza, la gente se interesa mucho por el teatro, por el cine, es un público exigente, tienen mucha movida cultural.

-¿Cómo les fue con “El beso” hasta ahora?

Con esta comedia que arrancamos en el verano en Mar del Plata, recibimos un Estrella de Mar como la comedia más vista, con un equipo de actores divinos, buenos compañeros, que es importante a la hora de pensar una gira porque pasas todo el tiempo con ellos. Ya con (Luciano) Castro venimos trabajando hace muchos años, con Mónica (Antonopulos) también y con Mercedes (Funes) era la primera vez, pero nos conocemos desde los 20 años, es teatrista también de mucha formación.

-¿De qué trata la obra?

es una es una obra que se sostiene básicamente con con nuestro encuentro generoso de compañeros en el escenario, porque es una obra en la que todos tenemos un momento de protagonismo, como tienen las comedias, esta cosa rítmica casi musical de preparar el remate de las situaciones y todos estamos trabajando para el remate del otro, como todos laburan para mi remate también, así que se disfruta mucho.

Son dos matrimonios en un fin de año. Castro está en pareja con el personaje de Mercedes, y yo con el de Mónica. El personaje de Castro arranca contando una situación que le género violencia y que empezó terapia, que hay que sacarlo todo afuera porque si no se vuelve enfermedad, y mi personaje tenía algo guardado de la secundaria con esta amistad que tenía con el personaje de Castro, y es ese beso que se hizo viral y que da título a la obra.

A partir de ahí estos cuatro le cambia la vida para siempre son cuatro fines de años distintos donde las parejas van a ir mutando rotando y se habla de los grandes temas las nuevas parejas, los nuevos vínculos, quién se ocupa de las tareas del hogar, la crianza, la aparición de los chicos en un matrimonio, los sueños, la frustraciones, los roles que cada uno ocupa y todo el humor, que siempre es la manera más amable de reírnos de nosotros como actores y con los espectadores. La realidad de lo que nos toca vivir, porque si no te pasó, te va a pasar.

-¿Cómo es tu personaje?

Te tendría que definir el personaje en cada uno de esos fines de año porque va mutando va mutando las responsabilidades de los vínculos, hasta las elecciones de identidad sexual de cada uno de los personajes, porque se van rotando. No quiero contar demasiado, pero pero creo que la gente ya sabe con lo que se va a encontrar: una comedia desopilante, que no traiciona que es bien directa al espectador y creo que también está complicidad, que tenemos con ellos hace que que no solo se rían de de lo que hacemos en escenarios, sino que también esta situación de espejo que hace que uno también se puede reír de uno mismo.

-¿Es más fácil ahora abordar estos temas?

Me parece que sí, sin duda y además creo que esta obra hace 10 años, habría sido tabú y hoy se puede hablar libremente de estos temas sin miedo al rechazo o los prejuicios. En eso hemos avanzado mucho y se lo agradecemos a las luchas, a las conquistas, a defender la igualdad, las elecciones y sobre todo las nuevas generaciones que nos pasan por encima con una cabeza mucho más abierta de aceptación de las minorías. Mi hija no se plantea eso, vive y disfruta sus vínculos y eso me parece que es mucho más sano.

Incluso con los deseos, los oficios. Yo pienso en mi infancia, que era el raro de la escuela porque me interesaba el teatro y el cine, porque leía y no era un pibe que jugaba a la pelota. Hay personas que atrasan y cuestiones que podríamos discutir largamente, pero las cosas cambiaron.

Y después creo que el teatro interpela, yo hace unos años hacía “El ardor” una obra en la que parecía que estaban calientes -por decirlo de alguna manera- pero que hablaba de un dolor interno. Había un adolescente que necesitaba definir su identidad. Con esa obra pasaron cosas como que un tipo se levante diciendo “Yo no voy a permitir que mi hijo vea esta obra de putos” y después una señora que me conmovió muchísimo, porque vino por segunda vez a verla y me dijo “Yo te quiero agradecer, mi hija me trajo ver este espectáculo hace un año para que yo entienda que era lo que le estaba pasando y no se animaba a ponerlo en palabras”.

Ese canal del teatro, de poder replantearnos cosas, reflexionar como en este caso con los nuevos vínculos que propone “El beso”, es un es mucho más que un aplauso. Molière, ese gran autor francés, ponía en su personaje más gracioso las situaciones más bizarras, la crítica a la sociedad, a la monarquía, a la medicina, a la política, porque él decía que de esa manera los espectadores largan la carcajada, se abría su boca, se expandía su lengua y ahí podía clavar los clavos de la razón. Me parece hermoso que desde la risa uno pueda liberar este situaciones y también pensarlas. La solemnidad le da un manto de seriedad y lo vuelve más problemático.

-Hace un año estuviste acá filmando una película, pero todavía no se estrenó

Sí, se llama “Mensaje en una botella” y hace poco tuve que doblar algunas escenas. No puedo contar demasiado pero a través de las botellas, ella (Luciana Lopilato) va viajando en el tiempo. Creo que ya está lista, deben deben estar terminando el sonido y con eso va el acabado final. Va a ser una película divertida.

-¿Qué estás haciendo además del teatro?

Hoy justo firmé una película independiente de Ezequiel Tronconi donde hago una participación. Es una película que se filma acá, en México y en Madrid. Luego voy a hacer una participación en la serie de Tafi Viejo que se filma en Tucumán, de Eduardo Pinto. Además tenía varios proyectos, pero con esta situación del INCAA, se han parado, así que buscando ahí la forma de coproducir y de llevarlos a cabo. Mientras tranto, de acá a fin de año, con muchísimo teatro yo con mi unipersonal “Muerde” me voy a Punta del Este, Miami, Nueva York, Los Ángeles y Ushuaia. Hago ese salto, así que muy contento con el crecimiento en Estados Unidos.

-¿Cómo llegaste hasta Estados Unidos con la obra?

Hay toda una movida de teatro en español muy fuerte en la comunidad latina, y mi productor -que fue mi productor en Mar del Plata donde gané la Estrella de mar como unipersonal- vive allá y dada la repercusión que tuvo en el verano, nos invitaron a esta pequeña gira que para mí es enorme porque tengo que llevar esta obra, viajar con la escenografía en unas maletas, pero es una oportunidad gigante.