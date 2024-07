Pachu Peña, José Maria Listorti y Sebastián Almada presentan “Tertawa, delivery de humor”

Esta noche a las 20, la sala insignia de Godoy Cruz, el Teatro Plaza, recibirá a los humoristas José María Listorti, Pachu Peña y Sebastián Almada para un espectáculo familiar lleno que asegura carcajadas al estilo de los grandes capocómicos. Los ex integrantes Videomatch presentan su nueva propuesta escénica, “Tertawa, delivery de humor”.

El trío de comediantes ofrecerá una serie de sketches desopilantes, monólogos, imitaciones y música, manteniendo el estilo humorístico que los caracteriza. Los boletos anticipados están disponibles en línea a través de bit.ly/TertawaDeliveryHumor o en la boletería del teatro, en Colón 27, Godoy Cruz.

Gira internacional con éxito

Tras una exitosa gira en 2023 por diversos países de Latinoamérica, Listorti, Peña y Almada se preparan para un nuevo tour que comenzó el 7 de junio y los llevará a Paraguay, Bolivia, Uruguay y Argentina. El recorrido culminará en noviembre en Estados Unidos, con presentaciones en La Florida.

Mendoza será una de las paradas destacadas de este tour, donde los humoristas demostrarán su química sobre el escenario. La velada promete ser inolvidable, con el talento del trío garantizando una experiencia llena de diversión y risas.

En una entrevista con Los Andes, Pachu Peña habla del espectáculo, de los argentinos en el extranjero y de las posibilidades de hacer humor en televisión

-¿Qué significa “Tertawa” y por qué le pusieron ese nombre?

Se le ocurrió a Seba Almada, “tertawa” significa “carcajada” en indonesio. Estábamos buscando esa palabra en distintos idiomas y me parece que la que mejor encajó fue esa. Sonaba lindo, nos gustó y quedó. Además funciona bien.

-Es que con ustedes, la carcajada está asegurada

La gente lo disfruta mucho, se ríe desde que se sienta hasta que se va. Estamos en gira con mucho éxito. Estuvimos en Uruguay y Paraguay el año pasado y este año también. Fuimos por una función y terminamos haciendo veintiuna. También estuvimos en Bolivia y en Neuquén y ahora estamos recorriendo esta maravillosa Mendoza.

-¿También van a presentarse en Estados Unidos?

Sí, después de Mendoza hacemos otro fin de semana en La Plata, Lomas de Zamora y por el interior del Gran Buenos Aires. Creo que luego vamos a Salta, Jujuy y Tucumán, y después finalizamos en noviembre en Estados Unidos, en la zona de Florida y North Miami, aprovechando que hay una colonia muy grande de latinos y sobre todo argentinos. Estamos muy felices de hacer esta comedia en la que la gente lo pasa tan bien.

- El lado positivo de que los argentinos se vayan del país es que los artistas encuentran un gran público cuando viajan al exterior.

Sí, tal cual es increíble, no? Y lo mismo si llegamos a ir a España, que lo tenemos en mente para el año que viene. Muchos argentinos me escriben contentos porque vamos a ir a las ciudades donde están viviendo. “Te quiero ver, vamos a ir, ya saqué la entrada”, me dicen, así que genera revuelo eso.

-¿Cómo es el espectáculo?

El espectáculo arranca hablando de un poco de cómo estamos los humoristas de hoy en día, lo difícil que es hacer humor sin herir a nadie. Después derivamos a temas como “inteligencia artificial” y empezamos a concatenar distintos sketchs que con mucho ritmo no te da respiro y te la pasas riéndote. Te puedo asegurar que tiene algunas cosas, sellos característicos del VideoMatch de los 90.

-¿Son ustedes haciendo humor o también hay personajes?

Arrancamos nosotros haciendo humor, luego entran personajes y terminamos nosotros. Son varias cosas que se van concatenando en algunos personajes. El espectáculo tiene mucho movimiento, es muy dinámico y hay sorpresas.

-Saliendo de Tertawa ¿Con Pablo Granados siguen haciendo humor?

Sí, con Pablo ahora no porque está de viaje por la Copa América, pero siempre nos juntamos y hacemos un montón de cosas, a veces monetizadas, otras no, pero siempre buscamos el humor, no? Porque me parece que más allá de si la gente después va a comprar o no un producto, le gusta divertirse con lo que hacemos y eso lo tenemos claro. Tenemos esa química, esa conexión, hacemos eventos para empresas, por eso no sale en redes, pero trabajamos mucho.

Pablo y Pachu en Coachella. (Instagram Pablo Granados)

-¿Sentís que ustedes han ocupado el lugar que dejaron vacante humoristas como Alberto Olmedo y Javier Portales?

Esas son palabras mayores, también Jorge Porcel, Juan Carlos Calabró y tantos otros, cada uno con un sello, no nadie se copiaba de nadie y era maravilloso. Pero fue cambiando todo, creo que los humoristas de hoy son los standuperos, y el humor que se hace por las plataformas y el streaming.

-El público que consume televisión extraña aquellos programas de humor ¿Ustedes han tenido ofertas?

No pasa por nosotros, que siempre tenemos ganas, pero me parece que los canales de televisión están en otra sintonía, no la están viendo, básicamente.