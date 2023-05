Lali Espósito se cansó del ninguneo de Maxi Trusso y publicó un contundente mensaje en su contra

Lali Espósito fue el blanco de duras críticas de parte de Maxi Trusso. El músico ninguneó la carrera de la artista y ella hasta el momento había decidido guardar silencio, pero a través de Twitter compartió un duro mensaje dirigido al artista, aunque sin mencionarlo.

“De los nuevos (artistas) no escucho ni a uno, perdón”, dijo el productor cuando le preguntaron su escuchaba o seguía a algunos de los artistas que usara autotune, que está de moda desde hace unos años.

Y agregó: “De los nuevos no conozco a ninguno. No me gustan los giros melódicos, me parecen horribles. Todos giros melódicos malísimos. No hay uno que escuché y dije ‘qué buen giro’. No, ni uno”.

Días atrás, fue consultado nuevamente acerca de si prefería la música de antes y se agarró de eso para ir en contra de Lali Espósito y de Tini Stoessel, dos de las artistas más convocantes y con millones de reproducciones de sus discos.

Lali Espósito se cansó del ninguneo de Maxi Trusso.

“La música de ahora es un derivado de las redes sociales, de programas de televisión. La música de antes era una búsqueda y un sacrificio. Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Charly García dejaron su vida en esto”, lanzó en una nota con Intrusos (AméricaTV).

“Estos flacos van a la guita directamente. Va a volver la música. Esto es un fenómeno raro. Perdón que lo diga así, las chicas son divinas. Lali me parece divina, una gran actriz; Tini, una divina, copada, influencer, pero no son rockers. Perdón, si lo ve Cerati diría lo mismo”, lanzó irónico.

Maxi Trusso apuntó durísimo contra Lali y Tini. - Captura.

“Lali es un lindo pony, es una linda chica. Se está esforzando por cantar bien pero juntate con nosotros Lali, hacete del barrio. Tomemos unos whisky y hagamos rock and roll, Lali en serio”, dijo filoso Trusso.

“Lali es el máximo exponente de la grasada. Vamonos. Fuerza, rock and roll, rock nacional, Virus”, cerró con un mensaje directo a la cantante de Disciplina.

La respuesta de Lali Espósito en Twitter para Maxi Trusso

Lali prefirió no darle entidad a los comentarios de Maxi Trusso. Sin embargo, posteó en su Twitter mensajes que irían dirigidos al músico, pero con su propio estilo y usando la frase que es protagonista en su último tema.

“Este ‘moment’ no puede ser más, ¿quiénes son? jajajaja. Besitos”, escribió la cantante. Y en otro tweet comentó: “. “No le den tanta importancia a todo amores. Canten QUIENES SON y SHA sta! Eso hago yo”.

El tuit de Lali en medio de la pelea de sus fans con Maxi Trusso. - Twitter