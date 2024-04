María Becerra casi perdió la oportunidad de presentarse en el Coachella: qué le pasó

Con el correr de los meses, María Becerra logró convertirse en una de las artistas más importantes de Latinoamérica. Esto la llevó a colaborar con diferentes artistas destacados del ambiente y obtener grandes amistades con ellos.

María Becerra y J Balvin en los Premios Grammy 2022.

Desde que grabó “Qué más pues”, Becerra se vinculó mucho con JBalvin y logró conformar una hermosa amistad. Por esta razón, el colombiano la invitó a formar parte de su presentación en uno de los festivales más importantes de la música: Coachella.

A través de sus redes sociales, la cantante compartió un momento muy particular que vivió cuando viajó a dicho festival porque casi llegó tarde. “Estamos acá, en Los Ángeles, acabamos de llegar al aeropuerto tarde porque el vuelo se retrasó y no llegamos a cantar en Coachella”, expresó para sus seguidores.

La odisea de María Becerra para llegar al Coachella. / Instagram

¡No vamos a llegar a cantar, me quiero matar!”, dijo ya sin tantas vueltas en medio de la desesperación por la posibilidad de perderse una de las grandes oportunidades de su vida como artista.

Sin embargo, un ida y vueltas de ideas entre el equipo de trabajo logró dar con un helicóptero para que la llevara al festival en tiempo y forma para prepararse. “Literalmente, acaba de conseguir un helicóptero, ¿dónde lo tomamos?”, comentó muy emocionada y luego declaró que el vehículo era muy lindo al subirse a él.

La odisea de María Becerra para llegar al Coachella. / Instagram

A continuación, apareció en las cercanías del festival, exhibiendo que ya poseía su brazalete para acceder, y transitó por la zona donde estaba ubicado el artista colombiano.

Cómo fue la presentación de María Becerra en el Coachella

Como invitada, la joven debutó en el masivo festival estadounidense. En conjunto, la pareja entonó las líneas de “Qué más pue’?”, cautivando a la audiencia de esa velada.

La odisea de María Becerra para llegar al Coachella. / Instagram

Para la presentación optó nuevamente por un outfit amarillo de estilo futurista. Destacó sus piernas con una falda corta y su nuevo look de cabello también fue muy llamativo.

La odisea de María Becerra para llegar al Coachella. / Instagram

Horas más tarde, la cantante se expresó en las redes donde compartió un posteo dedicado a su colega: “Querido amigo mío, qué lindo seguir compartiendo escenarios año tras año. No tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho por mí a lo largo de todo este tiempo, me apadrinaste, me tomaste bajo tu ala y me enseñaste tantas cosas, me hiciste vivir experiencias increíbles y siempre haciéndome sentir en familia”.