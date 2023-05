Flor Vigna se llevó todas las miradas en los “Premios Gardel” con un top de aberturas que mostró mucha piel

Durante la jornada del martes por la noche, se llevaron a cabo los tan ansiados “Premios Gardel”. En medio de la alfombra roja, muchas fueron las mujeres que se llevaron todas las miradas de los presentes y una de ellas fue Flor Vigna con un look espectacular.

Flor Vigna para los Premios Gardel.

La ex conductora de “El último pasajero” estuvo presente no como periodista ni como conductora sino como nueva artista de la música argentina. En medio de un gran esfuerzo por lograr conformar su imagen como cantante, la novia de Luciano Castro deslumbró con un look de muchas aberturas.

Frente a las cámaras de fotos y videos de muchos medios de comunicación de todo el país, la ex bailarina del “Bailando” desfiló y modeló con todo su talento para mostrar la ropa que vestía. Aunque no se llegó a divisar totalmente si se trataba de un vestido o de un look de dos piezas, la parte de arriba se llevó todos los aplausos por tratarse de un top similar a una bikini que únicamente tapó su delantera.

En cuanto a la parte de abajo, constó de una microfalda con retazos de tela que taparon alrededor de su abdomen. Para terminar el look, Flor realzo su indumentaria de la noche con unos anteojos de sol en color naranja, unas bucaneras altísimas en amarillo y una cartera metálica en color verde.

Flor Vigna enamoró con un conjunto de encaje que marcó cada uno de sus abdominales

Si bien como lo soñó y planificó, Vigna se está convirtiendo en toda una popstar, no deja sus demás talentos de lado. Esta vez, volvió a posar para una producción de fotos y demostró que tan sensual puede ser.

Flor Vigna posó en ropa interior y deslumbró en redes sociales

En su cuenta de Instagram, Flor Vigna ya se destaca como una influencer y creadora de contenido. Cuenta con 5.6 millones de seguidores que la apoyan y acompañan desde que se hizo conocida.

En su última sesión de fotos, Flor se mostró con dos tipos de conjuntos de ropa interior de encaje. Uno negro y otro blanco, con los que se llevó halagos en el buzón de comentarios y miles de likes productos de sus curvas y cuerpo tan cuidado y envidiable.