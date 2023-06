La China Suárez estrenó una canción con muchas indirectas para Rusherking

La China Suárez sorprendió a todos este jueves con el estreno de su primer single como artista independiente, en una canción denominada “Desarniversario”.

Lo cierto es que en la letra de esta canción se puede escuchar a una artista sumamente sincera, mientras se la puede escuchar con tan solo una guitarra acústica, prescindiendo de artificios y apelando a la balada pop tradicional.

El nuevo video de la China Suárez

“Esta canción va dedicada a todos los aniversarios que no pudieron ser. A veces no es una persona quien te rompe el corazón, sino la frustración de algo que no pudo ser”, explicó la cantante y actriz argentina en una entrevista hace poco.

Lo cierto es que resulta sumamente imposible evitar las referencias a su expareja, el cantante Rusherking, debido a un detalle importante como lo son los girasoles, elemento clave del clip, al igual que en “Perfecta” e “Hipnotizados”, los dos videos de su ex en los que mantuvo un rol protagónico.

En la pieza se observa a la artista lanzando estos girasoles al mar, como pasando la página de su historia con el cantante de música urbana.

La indirecta de la China Suárez a Rusherkin

La letra de “Desaniversario” de la China Suárez

Podría jurar que las mañanas se hicieron para estar a tu lado

Que las canciones que escuchamos se escribieron cuando nos encontramos

Podría jurar que cuando te vi pensé que estábamos destinados

Y al tenerte yo pude comprender que el amor no es tan malo

Pero tal vez en algo me equivoqué

Y lo que pudo ser no va a ser esta vez

Yo me imaginé despertarme con vos y darte los buenos días

Sin darme cuenta que solo estaba en mi mente, quizás fue una utopía

Yo te di todo de mí

Pero a cambio solamente recibí este desaniversario

Podría jurar que las mañanas sin vos se sienten algo vacías

Que las canciones que me llevan a vos ahora son de despedida

Podría jurar que a pesar de este dolor mi corazón no te olvida

Y es que al perderte tuve que obligarme a ser un poco más fría

Me desvelé, toda la noche esperé

Pero te miro y sé que no vas a volver

Yo me imaginé despertarme con vos y darte los buenos días

Sin darme cuenta que solo estaba en mi mente, quizás fue una utopía

Yo te di todo de mí

Pero a cambio solamente recibí este desaniversario

