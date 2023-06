Mar Lucas no aguantó más y se sinceró sobre su vínculo con Rusherking en medio de los rumores de romance

En las últimas semanas, las redes sociales se revolucionaron por el rumor de que el cantante Rusherking podría estar en una relación con Mar Lucas Vilar. La imagen que se volvió viral fue una en la que aparecía el cantante junto con la influencer en un hotel de Madrid. Sin embargo, la joven rompió el silencio y habló sobre el vínculo que tiene con el cantante argentino.

Mar fue entrevistada por la mexicana Paola Sasso, quien le preguntó si los rumores de romance eran ciertos con el ex de la China Suárez. Sin ningún problema, la también cantante y modelo, no evitó la pregunta y habló de Rusher, aunque dejó en claro que por ahora son sólo amigos.

La primera imagen de Rusherking y Mar Lucas, que despertó rumores de romance. Gentileza: Clarín.

“Hay rumores de que andas con Rusherking... Yo estuve stalkeando y de repente salías con una campera muy similar a la de él, ¿andas con él? ¿No andas con él?”, preguntó la periodista en el video que mostraron en LAM, programa del canal América.

“No, no, somos amigos, nos llevamos muy bien, la pasamos muy bien y ya...”, argumentó Mar entre risas y un poco nerviosa.

Pero la entrevistadora indagó un poco más y quiso saber qué hacía falta para que esa amistad se transforme en una relación amorosa: “¿Y por qué no hay algo más? ¿Hace falta el ramo de rosas y la historia de película? ¿Qué hace falta para darle el sí?”.

Ante esta pregunta, Mar Lucas afirmó que el trapero la cuida mucho y le brinda consejos sobre la música, ya que ella se está por lanzar como cantante. Aun así, la joven no se mostró muy convencida.

“No sé. De momento somos amigos y ya. Y muy buen rollo, me cuida mucho”, reconoció la joven española. “Él me da muchos consejos en la música, porque lo admiro un montón y es un artista increíble. Me da muchos consejos, me ayuda mucho en la música... Y nada, muy bien”, sostuvo.

“Y síguela luchando, papá. Si quieres a esta reina, hay que seguir luchando”, concluyó la locutora entre risas.

Cómo empezaron los rumores de romance entre Mar Lucas Vilar y Rusherking

Tras su inesperada y mediática separación de Eugenia China Suárez, Rusherking tomó un avión y viajó a España. Pero el cantante no perdió el tiempo, ya que se viralizó una foto en redes y despertó el romance con la joven Mar Lucas.

El cantante argentino compartió una foto con la española. Gentileza: Clarín.

Hace unas semanas, en la cuenta de Twitter de LAM, publicaron la imagen en la que se lo veía al cantante al lado de la española en el hall de un hotel de Madrid, haciendo un check in.

“Rusherking. Nueva novia. Madrid. Check In. Amor en el aire. #LAM”, escribieron junto a la fotografía. Inmediatamente surgieron las versiones que apuntaban a que Rusher y la joven de 20 años estaban juntos.

Es que también coincidieron en la fiesta Bresh que se realizó hace algunos fines de semana en Madrid. Y no sólo eso, ambos se siguen en las redes sociales e intercambian likes.

Unos días después, el ex de la China compartió en su cuenta de Instagram, donde acumula más de cuatro millones de seguidores, una foto en la que se lo veía tomando algo junto a Mar y a otro cantante oriundo de Venezuela.

Luego, en Tik Tok se viralizó un video del cantante y la modelo en el que parecía que estaban discutiendo mientras estaban en la puerta de un importante evento que se realizó en Madrid.

En las imágenes publicadas por la cuenta de Tik Tok @tumusicahoy se los ve con caras bastantes serias, tras salir del Boombastic 2023, un festival que se realizó en el auditorio municipal Miguel Ríos de Rivas y en el que se presentaron reconocidos artistas como Bizarrap y Recycled J.

