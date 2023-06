Están destinados a terminar juntos: Mar Lucas y Rusherking tienen increíbles compatibilidades zodiacales

Rusherking se encuentra en España, puntualmente en Madrid, por cuestiones laborales. En ese contexto, se lo vio muy cerca de Mar Lucas, la joven con la que rápidamente en redes sociales se lo relacionó amorosamente.

La reconocida influencer española y el ex de la China Suarez compartieron noches de diversión y tragos, por lo que ya se puede afirmar que no son solo conocidos, algo que habría enojado a la ex Casi Ángeles.

Hay información zodiacal para afirmar que Rusherking y Mar Lucas están destinados a estar juntos.

Confirmado el acercamiento entre Rusherking y Mar Lucas Vilar, en redes sociales los usuarios rápidamente coincidieron en que la influencer española es muy parecida a Eugenia Suárez, motivo por el cual se instaló el rumor que el cantante se acercó a la española para darle celos a su ex.

No obstante, no existe información que los confirme como pareja, pero ya hay algunos interesados que se han adelantado e investigaron qué tan compatibles son los signos de Mar Lucas y Rusherking.

Hay información zodiacal para afirmar que Rusherking y Mar Lucas están destinados a estar juntos.

La compatibilidad de Rusherking y Mar Lucas

Se sabe que la joven nació el 9 de septiembre del 2002, por lo que su signo zodiacal es Virgo, mientras que Rusherking nació el 20 de mayo de 2000, y es de Tauro.

Hay información zodiacal para afirmar que Rusherking y Mar Lucas están destinados a estar juntos.

“Cada uno es capaz de ofrecer al otro lo que necesita, con solo una mirada. Podrían hacer grandes cosas juntos y ayudarse en sus respectivos trabajos porque son muy responsables y les gusta avanzar en sus carreras para hacer su vida más placentera”, explicó la revista Hola.

En otra información se detalló que “se trata de una relación tranquila y estable porque ambos no son de los que pierden la cabeza por una pasión. Con los años lo suyo irá in crescendo en amor, respecto, confianza y fidelidad”.

Finalmente, con respecto al signo de Mar Lucas, la citada revista afirma que “Virgo es muy perfeccionista y muy metódico y eso podría chocar con el carácter más calmado de Tauro. Lo mejor será canalizar energías en los campos en los que son afines: moda, música o gastronomía”.

Hay información zodiacal para afirmar que Rusherking y Mar Lucas están destinados a estar juntos.

SEGUÍ LEYENDO: