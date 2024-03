Cinco curiosidades sobre Rusherking: por qué se llama así, cuánto mide y más

Desde poco tiempo antes de la pandemia del Coronavirus que llegó en el año 2020, comenzaron a surgir diversos artistas que dieron conocimiento al género del trap en Argentina. Aunque algunos ya no se dedican plenamente a ello, uno en particular llamó la atención por sus relaciones sentimentales.

Los del Espacio, el hit de la música urbana.

Se trata de Rusherking. El joven formó parte de “Los del espacio”, dentro de los cuáles podemos encontrar a Duki, FMK, María Becerra, Lit Killah y Tiago PZK, entre otros. Luego de un tiempo, logró consolidarse de manera individual y resonó en todos los rincones del país.

Los del Espacio han sido producidos por Anestesia.

También conocido como Rusher, nació el 22 de mayo del 2000 en Santiago del Estero y vivió allí hasta los 17 años cuando se mudó a Buenos Aires. Las batallas de freestyle le dieron el gran empujón para conocer a sus verdaderos amigos y hasta conformar una imagen artística.

Las cinco curiosidades sobre Rusherking

Todos se preguntan de dónde proviene el particular nombre artístico que eligió una vez que se decidió por el ambiente musical y tiene una historia detrás. Hace varios años, en una entrevista, expresó el detalle: “De chiquito jugaba al Counter Strike, y me decían Rusher todo el tiempo, me quedó en la cabeza, y en la primera competencia de freestyle en la que me anoté, me puse Rusher”.

Curiosidades sobre Rusherking. / Instagram

Otro de los detalles que muchas de sus seguidoras se cuestionan es su altura. En las diferentes fotografías compartidas en las redes sociales se puede ver que Thomas Tobar es muy alto, precisamente mide 1, 70 cm.

Curiosidades sobre Rusherking. / Instagram

Entre sus éxitos más destacados de su carrera musical, se encuentran: Además de mi, Bailando te conocí y Antes de ti. En los últimos meses también ha sido parte de canciones muy cantadas en el país: Te mentiría remix, Los del espacio y Besos con Fernet.

Curiosidades sobre Rusherking. / Instagram

Una de sus novias más interesantes y famosas fue la primera que se le conoció. Se trata de María Becerra y junto a ella fue visto en cientas ocasiones ya que oficializaron y demostraron al mundo su amor. Cuando llegó una supuesta infidelidad, todo terminó con una gran polémica; algunos meses después, el joven se vio envuelto en un amor sorpresivo junto a la China Suárez.

Rusherking y María Becerra.

La China Suárez y Rusherking.

En sus primeros meses de juventud, Rusherking viajó a la Capital Federal y vivió sus momentos más difíciles ya que a veces no tenía comida ni donde dormir; esto lo llevó a ocupar y quedarse en el sótano de una peluquería.